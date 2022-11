“Claudio Rodríguez gesta el material poético de una manera orgánica”

El escritor Agustín Fernández Mallo ha participado en las jornadas Claudio Rodríguez Arte y Poesía celebradas días atrás en la Biblioteca Pública del Estado de Zamora.

–Usted analiza la poesía claudiana desde los sistemas complejos.

–Desde un punto de vista de cómo la propia base física de las cosas, de la naturaleza, de nuestro alrededor... tiene mecanismos complejos que también pueden usarse para estudiar aquello que no es la propia física que tenemos como los productos culturales, en este caso la poesía.

–¿Cómo se ahonda en este enfoque de los elementos culturales?

–Es un aspecto que vengo trabajando desde hace 20 años, tanto en mis novelas como en mis novelas y también en mis ensayos. Son cuestiones que he tomado de mi penúltimo libro de ensayo “Teoría general de la basura”, un libro que hice a lo largo de cinco años y que en realidad no habla de la basura física sino de la basura simbólica que vamos usando lo que los demás han hecho, como usamos no la excelencia sino los residuos de los que nos precedieron. Así Miguel de Cervantes cuando escribe El Quijote conoce la excelencia de los libros de caballerías, pero, si lo piensas bien, para hacer su libro se fija en lo que en tiempos de Amadis de Gaula se consideraba algo residuo, algo impuro. Cervantes toma todo eso y crea su artefacto que es el Quijote. Eso habla en realidad de los sistemas complejos, cómo toda obra en verdad nunca es una obra cerrada, es una obra abierta que tiene flecos, residuos y materiales impuros.

–¿Qué flecos, desde su punto de vista, presenta la obra de Claudio Rodríguez?

–A mí me interesa mucho cuando utiliza como metáfora la relación con el entorno físico, cuando habla de luz y de la materia. Hace muchas metáforas a través de la piedra, el camino e incluso cita la fuerza gravitatoria, como cuando dice que “el don es algo que cae” en su primer libro. También me he fijado en un aspecto que no es propiamente de los poemas, sino de la construcción de los poemas como ha señalado en algunas conferencias, que el poema lo gestaba caminando. Resulta muy importante porque cuando uno camina sin querer acompasa el ritmo del corazón a la pisada. Eso habla de una forma de hacer, de gestarse el material poético muy orgánico. El propio caminar, la propia respiración, de algún modo, tiene que ejercer alguna fuerza en el ritmo del poema.

–Su interpretación de la poesía guarda relación con su formación científica.

–Indudablemente, pero intento darle a la ciencia una aplicación que es también artística. Le doy una lectura distinta y, en el fondo, metafórica que guarda relación con lo que comúnmente llamamos artes y la poesía es una de ellas.

–Una de sus características es que no haya fronteras creativas.

–Es algo que está presente en toda mi obra, la idea de que el mundo es complejo porque los departamentos estancos de las cosas son arbitrarios. La separación entre las humanidades y las ciencias son algo absurdo porque las ciencias las hacen los humanos por lo tanto son humanas, no las hacen los extraterrestres.

–Pero tendemos a poner etiquetas a todo.

–Lo que en parte está bien porque se necesita cierta ordenación y cada época ordena el mudo a su manera. No obstante, los paradigmas van cambiado.

Yo todo lo que hago es poesía porque el mecanismo que me lleva a escribir poesía o ensayo es el mismo del que parto a la hora de escribir un poema e incluso la ciencia también es una clase de poesía

–Estamos hablando de etiquetas y usted es un autor que ha trabajado todos los géneros.

–Para mí no hay una diferencia clara. Yo todo lo que hago es poesía. En mi foro más interno, en mi mente, cuando escribo una novela para mí es un poema disfrazado y cuando escribo un ensayo, es un poema disfrazado de ensayo porque el mecanismo que me lleva a escribir poesía o ensayo es el mismo del que parto a la hora de escribir un poema. No hago una programación de lo que voy a hacer. Cuando hago novela o ensayo, voy guiado por una serie de imágenes que nunca sabes hacia dónde van. Tú tienes un horizonte hacia el que vas. E incluso la ciencia también es una clase de poesía.

–¿Por qué?

–Porque la creación es crear un lenguaje que crea el mundo. El mundo está allá afuera y nos está esperando con el lenguaje. A nuestro alrededor hay millones de cosas que no vemos, que todavía no tienen nombren y si le diéramos nombre, de repente, tomarían existencia.

–Por lo tanto ¿escribe para darles un nombre?

–Para darles un nombre y para crear una realidad. La realidad solo se puede generar con el lenguaje.

–¿Cómo llega a la creación escrita?

–Ya escribía cuando estudiaba la carrera de Física. Me interesaba la poesía y el ensayo. A la novela llegué de una manera fortuita y sin querer.

–Pero con ella ha logrado una proyección.

–Me ha dado fama y gloria, vamos a decirlo así (risas). La poesía me interesa porque es una forma de investigar el mundo y está más cerca del ensayo.

–Y también, en cierta medida, le da más libertad que la novela.

–En principio sí, aunque los estudiosos de la novela digan que es un género libre por definición. No menos cierto es que hay que ajustarse a una serie de normas internas. A mí me resulta más aburrido, aunque mi última publicación es una novela.

–En la que habla de amor, pero desde un punto de vista poco convencional.

–“El libro de todos los amores” es una forma de ver los microamores que nos rodean, aunque tendría que decir que me rodean, pues son cosas en las que yo me fijo sin que a otra persona le llamen la atención. Desde el amor que puede haber en una transacción económica, en un pelo o en la luz…

–O los me gusta de las redes sociales.

–Lo abordo para hablar sobre el capitalismo que, ahora, lo que ha hecho es capitalizar el amor para obtener dinero. Cuando le das a un “like” hay una serie de cuestiones de publicidad y el uso de tus datos que están siendo usados por el capital. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente lo expongo.