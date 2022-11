“Zamora tiene reconocido en mismo derecho que Soria a las ayudas europeas”

Europa pone el marco y el dinero, pero quien se tiene que buscar las habichuelas van a tener que ser los propios zamoranos, si quieren desarrollar estrategias contra el envejecimiento y la población, eso sí contando con todos los sectores sociales y buscando la colaboración institucional, más que las guerras que no llevan a ningún lado. Lo dijo en Zamora un gallego de 45 años de Redondela (a lado de Vigo), Serafín Pazos-Vidal, que es Experto Senior en Desarrollo Rural y Territorial en AEIDL (Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local). Es decir, un técnico que conoce como nadie los entresijos de Europa y que estuvo en el Congreso Silver Economy.

–Nos preguntamos por qué Zamora, que pierde población a raudales, no tiene las mismas ayudas que Soria, Teruel o Cuenca.

–Hay que aclarar, y eso es muy importante, que Zamora está explícitamente nombrada en el mapa de ayudas en España para el año 22- 27; eso está acordado con la Comisión Europea: tiene derecho a los mismos topes de ayudas que Soria, Teruel o Cuenca eso la Comisión ya lo ha aceptado porque España lo ha propuesto. ¿Qué falta? que el Gobierno saque un real decreto igual que el de Soria para decir que específicamente para Zamora, con este umbral, vamos a dar este tipo de ayudas.

–¿Deberíamos tener, por tanto las ayudas al funcionamiento de empresas?

–No tienen que ser necesariamente las de Soria pueden ser otras. Falta que el Gobierno desarrolle la normativa, que no tiene por qué ser sumar Zamora al real decreto este de Soria sino uno específico para Zamora y también para Salamanca por zona fronteriza, porque también le interesa Portugal. Eso se puede hacer sin esperar a dentro de 7 años como dice alguna gente, se puede hacer mañana. Hombre, lleva su tiempo porque hay que diseñarlo pero como tenemos el precedente de Soria adaptémoslo a las circunstancias y necesidades de Zamora, porque igual los tipos de subsidio no son los mismos.

–Para Zamora está vigente el máximo de ayuda, del 20% para subvencionar la instalación de empresas con los incentivos regionales, lo que no se han aplicado son ayudas al funcionamiento como en Soria, con rebajas de cotizaciones sociales y gasto corriente a las empresas.

–Eso se podría hacer aquí, pero hay que justificarlo: no copiemos porque se lo han dado a uno y a mi no. El tema es que el mismo umbral de ayudas lo tiene tanto Zamora como Soria. Y no solo eso: no solo es el Gobierno, sino que la comunidad de Castilla y León es responsable de la parte de los fondos europeos FEDER que van siempre junto a lo de los incentivos regionales. Se está desarrollando en este momento el Programa Operativo de Castilla y León, no se conoce aún el contenido y ojalá haya un eje específico para Zamora y otro para Soria porque son los territorios más afectados por la despoblación. Eso es lo que acordamos en Bruselas, está en el reglamento y también ahora le corresponde a la Junta mover ficha y decir vamos a hacer un plan Zamora financiado por el FEDER. Además tanto el Gobierno, como la Junta o cualquier entidad pública, con sus propios recursos pueden apoyar también.

–¿Ha hecho esto alguna autonomía?

–Castilla-La Mancha ha dado un sistema de incentivos a zonas de despoblación por ley. Ojo, no tiene por qué ser todo Zamora pueden ser zonas. Es decir, la Comisión quiere que le justifiques y que no haya fraudes. Se habla por ejemplo del modelo noruego y en Noruega las ayudas al funcionamiento las tienen ayuntamientos concretos en los que se ha justificado que es que están tan lejos que no va a haber nadie que vaya oportunistamente a montar un negocio allí. Por eso hay que crear también un sistema de control para que no haya gente que tenga la empresa en Madrid y la registre en Benavente para aprovecharse de las ayudas eso es importante, pero es cuestión de argumentarlo y justificarlo.

–¿Por tanto, hay que insistir ante el Gobierno?

–Es comprensible que el Ministerio de Hacienda quiera que se justifiquen las cosas, porque si no le llaman la atención en Bruselas. No pidamos por pedir sino justificando qué es lo que se necesita en Zamora concretamente y cómo podemos vencer el escepticismo natural de quien tiene que ser responsable de los dineros públicos y después responder ante Bruselas. Y eso es una cosa que se puede hacer y se puede hacer ya, no hay que esperar a las próximas elecciones locales de otoño.

–Lo que dice el consejero de Economía y portavoz de la Junta es que tiene que ser por provincias, las Nuts3 y que el criterio es la densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; para que fuera de otra forma habría que lucharlo en Bruselas.

–Pero es no es completa la respuesta porque esa misma directiva que es las directrices de ayuda estatal de 2021 también habla de los territorios que han perdido un 10% de población, provincias. ¿Quién ha perdido el 10% de población en toda España, de provincias? solo Zamora que ha perdido el 14%. El mapa España 2050, este famoso mapa del Gobierno español, pone que en los próximos 20 años va a perder otro 15% . Yo tengo mapas que he presentado en el Congreso Silver Economy donde se ve que el punto rojo de la despoblación en el occidente europeo, porque desgraciadamente en el este de Europa es aún peor, es Zamora. Pero es que este año, en abril, el Gobierno español y la Comisión Europea han acordado darle a Zamora un estatus similar al de Soria: está ya en el Diario Oficial de la Unión Europea. Solo falta sacar un real decreto para articularlo y cómo se va a hacer la práctica. Porque lo que lo que pasa en la práctica es que las leyes son una cosa y los reglamentos es lo que después permiten que las leyes tomen efecto. Eso se puede hacer ya y no hay que interpretar nada.

–¿España hace caso a las directrices europeas?

–A diferencia de otros países que piensan que saben más y no prestan demasiada atención lo bueno de España es que presta atención a las recomendaciones de la Unión Europea. Lo que le falta a España es ejecutar y aplicarlo. Hay países más euroescépticos que los españoles, pero lo que se han comprometido a hacer lo van a hacer. España tiene muchos reglamentos tiene muchos requerimientos que no cumple. Por eso cada año las llamadas recomendaciones para España que hace la Unión Europea en los llamados semestres europeos, el Pepito Grillo que le llama la atención: es que usted no ha reformado el sistema de Atención Primaria, es que usted no ha reformado los servicios públicos a lo que se comprometió el año pasado ¿por qué no lo ha hecho? Porque en España somos más de hablar y no tanto de hacer. Y en otros países hablan menos y de hecho no hablan nada, se comprometen a menos que nosotros, pero ellos lo hacen y nosotros no lo hacemos o nos complicamos demasiado la vida con dinámicas intra españolas, interautonomicas, locales.

–¿No hay cultura de la cooperación en España?

–También hay lugar para la esperanza. La semana que viene se presenta un dictamen en el Comité de las Regiones del que tuve el privilegio de ser redactor técnico sobre el apoyo a territorios en declive; no sólo en despoblación sino zonas de montaña y otras del artículo 174 de la Unión Europea, como se pueden desarrollar a mayores. Y se han propuesto una serie de alegaciones firmadas conjuntamente por gente del PP, del PSOE del PNV y de los nacionalistas catalanes. Es decir, que a veces en España hay más consenso del que parece pero nos falta en ocasiones dar ese paso adelante y separar lo que es la polémica diaria de las cosas del comer. Pero se pueden ver juntos los nombres del presidente de Castilla-La Mancha el de Extremadura, de Murcia el representante de Galicia de diferentes partidos y están poniendo su nombre en unas propuestas conjuntas para que la Unión Europea apoye mejor a los territorios en declive demográfico y territorial

–Además las de las ayudas ¿qué otras cosas habría que hacer, qué soluciones para estos territorios como Zamora?

–Es el reverso de lo que dije antes. España presta mucha atención a Europa, a lo que dice Europa, lo que se cuece en Europa, incluso a veces demasiada atención. Pero Europa te da un marco y te da mucho dinero, el equivalente en el caso de la Junta de Castilla y León al 5% del presupuesto se lo da para inversión pura. Es decir, la mayor partida de inversión pura, no de gasto corriente, de la Junta de Castilla y León son los fondos europeos. Pero Europa lo que no puedes decir es cómo lo puedes hacer concretamente tú. Esta semana pasada un pueblo de Galicia con gran crisis demográfica fue a Bruselas a que les dijeran como tenían que solucionar su problema demográfico y esto no se lo van a hacer, no lo pueden hacer. Ya bastante llegamos que te dan unas soluciones con gente como yo que se dedica a estas cosas, ayudamos, aconsejamos, damos una idea a veces testamos ideas, la comisión da dinero pero es que tiene que haber una concertación aquí.

–¿Por ejemplo, en Zamora?

–Para todo este tema de despoblación y de incentivos tiene que haber un consenso aquí en Zamora entre Diputación partidos políticos fuerzas empresariales y la concertación social. Tiene que ser así si no, no se va a poder hacer nada y eso es realmente lo que falta. De la misma forma la Junta, la Consejería de Hacienda, está ultimando lo que se llama el Programa Operativo del Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que son mil y pico de millones. Es la partida presupuestaria de economía financiera más importante de la Junta durante siete años. Lo que se va está acordando en estos momentos sirve para dos legislaturas y tendría que haber un debate, pero no se está produciendo, ni en Castilla y León ni en ningún otro lado. Son cosas que se dejan a las consejerías cuando a lo mejor se deberían debatir en la sociedad o por lo menos en el Parlamento. Si es tan importante vamos a ver qué es lo que podemos acordar que más o menos quien venga también lo van a ejercer aunque pongan haga sus cambios que es lo lógico. No busquemos tanta Europa porque Europa te va a echar una mano y te está poniendo dinero: tienes que buscarte las habichuelas tú y resolver tú en tu contexto.

–¿Se puede copiar lo que se está haciendo en otros lugares?

–Copiar y pegar como el famoso modelo escocés que no tiene nada que ver con lo nuestro, afortunadamente muchas veces porque ellos están peor y tienen otras estructuras. No copiemos y peguemos. ¿Cogemos la inspiración escocesa? muy bien ¿cogemos la inspiración de los finlandeses? muy bien ¿o de los italianos que tienen buenas políticas de despoblación en el sur de Italia? Perfecto. Cojamos las ideas pero las adaptamos aquí. En España pasamos del “que inventen ellos” al “corta y pega” eso no puede ser, todo tiene su punto medio.

–Ha intervenido en el Congreso Silver Economy de Zamora, ¿con qué ideas?

– Básicamente intenté aportar una visión europea hablando de los marcos que se están diseñando la Unión Europea no sólo de Silver Economy sino de políticas públicas para ayudas para los territorios en declive demográfico que también por supuesto son aquellos que tienen mayor número de personas dependientes y ancianas. He hecho una pequeña reflexión de hasta donde vamos en Europa, con cosas como la visión a largo plazo de las aldeas rurales que se está trabajando ahora, y he intentado aterrizarlo con algunas reflexiones sobre el contexto concreto de Zamora de cómo pueden enmarcarse en ese contexto europeo para sacar el mayor rendimiento posible.

–¿España invierte bien los fondos Next Generation?

–El problema de los fondos Next Generation es que la excusa fue el COVID, aunque realmente era para muchas más cosas que el coronavirus y entonces se tuvo que programar rápido se tuvo que desarrollar rápido. Hemos visto aquí en Zamora en esas jornadas que organizó la Diputación hace un año para ver cómo maximizar los fondos para zonas como Zamora que igual el modelo que se ha desarrollado en España prioriza demasiado dar una subvención a una entidad concreta y no tanto la colaboración. Aquel trabajo que lideró la Diputación en Zamora con otras 23 diputaciones de toda España buscaba la colaboración.