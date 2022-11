“La expectativa de vida llegará pronto a los cien años, y además saludables”

El ejercicio físico desde joven es fundamental para mejorar las expectativas de vida, que pueden llegar a los cien años no tardando, aunque hay aspectos, como la atención a los mayores en las residencias, donde falta aún llegar a la excelencia. Son reflexiones del Catedrático de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos Jerónimo González, moderador de la mesa de Patologías de la Tercera Edad en el Congreso Silver Economy.

–¿Envejecimiento y problemas de salud van unidos?

–La edad es la edad, es inevitable. No podemos tener menos años, no hay vacuna para eso. No obstante es muy distinto tener más o menos años en función del ejercicio físico y la dieta, como es sabido. Es verdad que cuanto más envejeces las células se van alterando y es más posible la aparición de algún tipo de enfermedad. Pero se está trabajando en enfermedades como el Párkinson, el alzhéimer, todas las demencias que de alguna forma estamos avanzando o los cánceres mismos que aparecen más con la tercera edad.

–Es cierto que hay un aumento de la esperanza de vida.

–La expectativa de vida en España está en 86 años más o menos (hay diferencias entre hombres y mujeres), pero yo creo que es posible pensar ya en una expectativa de vida un poco más amplia. El concepto de expectativa es la edad a la que se espera que llegue la mayor parte de la población nacida en un determinado año. La expectativa de vida aumenta dos años y medio cada diez y ahora mismo llegará a los cien años pronto y cien años saludables. No está tan mal esta idea y es en lo que hay que trabajar.

–¿De qué manera logramos llegar a tan viejos?

–Modelando desde jóvenes. Llegar a viejos es una cosa que queremos hacer todos en las mejores condiciones posibles, pero para ello hay que empezar un poco antes. La educación debería estar más fomentada en el ejercicio físico. Tenemos el ejemplo de Eslovenia, donde dos de cada tres personas hacen ejercicio físico y ahora mismo son los mejores del mundo en muchos deportes con tan solo dos millones de habitantes. El ejercicio físico siempre genera beneficios.

–¿Cómo se consigue aumentar el porcentaje de personas que hace ejercicio?

–Las instituciones tienen que tomar conciencia de una inversión a largo plazo, porque al final cuantos menos enfermos, menos gasto sanitario tienes. Pero esto no se hace. Esto serían medidas preventivas. En intervención cada vez mejoramos más. Dese cuenta que en España tenemos tres millones de personas mayores de 80 años, dos de mujeres y uno de hombres. Y tenemos 15.000 centenarios. Es decir, que cada vez hay más gente mayor. Sí que es verdad que hay muchas enfermedades que hemos conseguido cronificar, que estén ahí mantenidas, con ciertos medicamentos y se va avanzando mucho.

–Duramos más años, pero ¿envejecemos mejor?

–Mucho mejor. No tienen nada que ver los 50 años de ahora con 50 años de hace un siglo. Hay una foto de Alois Alzheimer, precisamente, que solo vivió 50 años y parece que tiene 70. Cada vez se vive más, se vive mejor y esto avanza para bien, porque hemos mejorado el sistema sanitario, la alimentación, y las condiciones del ser humano.

–¿Qué necesidades van apareciendo ante el cada vez mayor número de ancianos?

–En la pandemia parecía que iba a haber un cambio en la atención a los mayores, porque se pusieron de manifiesto muchas carencias. Pero al final no ha habido ningún cambio, falta excelencia en la atención a los mayores en residencias y demás centros.