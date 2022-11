La bronquiolitis llega a Zamora, pero sin epidemia

Zamora registra un aumento de procesos del tipo de infecciones respiratorias agudas y han aparecido casos de bronquiolitis, pero los diagnósticos de esta última dolencia no pueden calificarse de epidemia. Es lo que ha podido conocer este diario de fuentes sanitarias, que corroboran las palabras del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que este martes negaba que hubiera planes de contingencia en ningún hospital de la comunidad como consecuencia de los casos de bronquiolitis y que la enfermedad tiene una incidencia variable según las provincias. En este caso Zamora no estaría entre las más afectadas.

No significa esto que no haya casos de bronquiolitis, sino que este tipo de diagnóstico no está ahora mismo en un nivel fuera de lo normal en Zamora, que sin embargo sí sufre, como toda la comunidad, un aumento de las infecciones respiratorias agudas especialmente en la edad de 0 a 5 años.

Después de 2 años en los que el COVID-19 ha monopolizado la circulación de virus respiratorios, con el levantamiento de medidas de prevención como el uso de mascarilla, los expertos alertan de un invierno marcado por un aumento en la circulación de virus respiratorios como el virus respiratorio sincitial (VRS) y su llegada precoz, antes de la temporada de frío.

Según el último informe de la Red de Médicos Centinela de Castilla y León, se observa un repunte de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas totales, “debido principalmente al aumento de las bronquitis y bronquiolitis que presentan una incidencia semanal ajustada por edad de 61 casos por cien mil habitantes, pero que en el grupo de menores de 5 años alcanzan los 983 casos por cien mil habitantes”. Las infecciones respiratorias agudas superan al virus de la gripe y al COVID “que consolida la tendencia creciente que se venía observando en las últimas semanas”.

La situación de la bronquiolitis puede ir a más, ya que según algunas fuentes sanitarias consultadas por este diario si estos virus “están en circulación en la comunidad es cuestión de tiempo que lleguen a Zamora”.

Las farmacias por ejemplo, sí han notado durante el fin de semana una mayor afluencia de padres con niños procedentes de los servicios de urgencias por infecciones respiratorias.

Desabastecimiento de antibióticos

Aunque la mayoría de los procesos de infección respiratoria aguda en niños se deben a virus, y por tanto, a procesos en los que no es necesario el uso de antibióticos, el aumento de catarros, gripes y bronquitis ha coincidido con un desabastecimiento generalizado de las presentaciones pediátricas de amoxicilina, la que viene en gotas.

El presidente del Colegio de la Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto Corpas, corrobora el desabastecimiento de las presentaciones de amoxicilina infantil (250 miligramos), que fundamentalmente comercializaban los laboratorios Normon y Arditem, y la previsión de que el mercado no se normalice hasta febrero.

Por ello la recomendación de la Agencia Española del Medicamento a médicos prescriptores y farmacias es que reserven los envases disponibles para niños menores de 6 meses o pacientes con especiales características.

Otras medidas adoptadas son la habilitación al farmacéutico para realizar una sustitución de un medicamento por otro sin necesidad de que el paciente vuelva a su médico por otra receta. Las alternativas a la falta de penicilina pediátrica es bien coger sobres o pastillas de adultos diluyéndolas en la proporción adecuada o bien ir a otro tipo de antibióticos como acitromizina o amoxilicina clavulánico, siempre con receta médica.