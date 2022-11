Comisiones Obreras y UGT denuncian los discursos negacionistas sobre la violencia de género presentes en la Junta de Castilla y León, reivindicando que estos dinamitan las políticas necesarias para acabar con esta lacra social. Según los datos recogidos por los sindicatos y el CIS, 1 de cada 2 mujeres residentes en España de más de 16 años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas, y 1 de cada 5 la han sufrido en los últimos 12 meses.

Los sindicatos sostienen que esta violencia existe, "pese a quienes intentan engañar con su negación", añadiendo que "parece que lo único que quieren es volver a ideas del pasado y que la mujer vuelva a estar en casa".

Carolina Morales, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CC OO en Zamora, ha reiterado el compromiso de la confederación en la lucha contra la violencia de género, una cuestión imprescindible si se atiende a las cifras, que continúan creciendo. Hasta el 10 de noviembre del presente año, 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en el conjunto nacional, 3 en Castilla y León, dejando huérfanos a 26 menores. Desde 2003, cuando se empezara el recuento, el total asciende a 1.171 mujeres asesinadas.

Entre los datos que más preocupan a los sindicatos está el de las denuncias, el 89,5% de las víctimas no habían denunciado, "lo que muestra que el sistema no es capaz de ofrecer una protección adecuada". En 2022 se están registrando feminicidios que van más allá del ámbito de la pareja y de la expareja, comprendiendo los feminicidios relacionados con agresiones sexuales, entre los que se incluyen las víctimas de trata; familiares, cometidos por el entorno familiar y que incluyen los crímenes de honor; sociales, perpetrados por parte de los hombres que no son familia, bien sean compañeros de trabajo, amigos o vecinos; vicarios o por sustitución, asesinatos a los hijos e hijas para dañar a la madre.

En lo relativo a la violencia machista dentro del ámbito laboral, desde CC OO sostienen que el acoso sexual y por razón de género está oculto e invisibilizado porque no hay un recuento y a penas se denuncia, puesto que 7 de cada 10 mujeres no interpone una denuncia al sufrir el abuso por parte de un superior.

Por su parte, Alba Pérez, técnica de Igualdad de UGT, apunta nuevamente a las consecuencias de los discursos negacionistas, que se traducen en recortes institucionales en la Comunidad que conllevan resultados terribles para las víctimas, para las generaciones más jóvenes y para todo lo que se ha avanzado hasta la fecha.

Así, exigen tolerancia cero ante la violencia y realizarán una concentración el viernes 25, con un minuto de silencio por las víctimas y la lectura de los manifiestos, participarán también en los actos de la Subdelegación de Gobierno y en el de la Coordinadora Feminista.