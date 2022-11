La organización del Z! Live Rock Fest ya lo avisó, la confirmación de las bandas no había terminado, aún faltaban grupos de peso por anunciar. Hasta el momento, el grueso del cartel contaba con veinticinco bandas que acompañarían a Helloween, destacando nombres como Michael Schenker Group, Gloryhamer, Angra, Insomnium, Ross The Boss o Evergrey.

Las nuevas confirmaciones han comenzado con los suizos Eluveite, caracterizados por su peculiar Folk Metal, con influencias del Death melódico, sin lugar a dudas, una de las bandas más importantes de la nueva ola del folk, su último trabajo, Ategnatos, es una mezcla perfecta entre las profundas raíces de la tradición celta, adornadas con la voz de Fabienne Erni, y el metal más extremo personificado en los guturales del fundador del grupo, Chrigel Glanzmann.

Se suman también los suecos Dark Tranquillity, que comenzaron su andadura en 1989 en Gotemburgo, siendo uno de los grupos que dieron forma al Death Metal Melódico con discos como The Gallery, desde entonces no han parado de innovar dentro de su estilo permaneciendo siempre en lo más alto de la escena. Su último trabajo Moment y sus demostraciones en directo han demostrado que los cambios en la banda no han afectado en absoluto a su grandísima calidad.

Regresa también al festival el grupo madrileño Saratoga, uno de los grandes referentes del heavy metal español, como demuestran cada uno de los 14 temas míticos que la banda que ha regrabado para su disco XXX que están convirtiendo su gira de aniversario en una de las más épicas de nuestro panorama musical.

La última confirmación de la jornada es la banda zamorana Death and Legacy, que con su disco Inf3rno, han dado un gran paso en su trayectoria consiguiendo por completo el aplauso del público y la crítica.

En total cuatro nuevas incorporaciones que refuerzan el atractivo de la cita, que tendrá lugar durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2023. Una edición que contará las nuevas y mejoradas instalaciones en Ifeza gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación provincial de Zamora

Los abonos ya están a la venta y a punto de agotarse con la segunda promoción a 79€euros (+gg) , pueden adquirirse en la web del evento y otras plataformas.

Así, tanto los organizadores del festival, como las instituciones que lo apoyan e impulsan, esperan que la cita congregue a miles de aficionados a la música rock, atrayendo a nuevos y habituales durante los primeros días del mes de junio, convirtiendo a Zamora en un referente para la música y el ocio del panorama nacional.