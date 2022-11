“La música de tradicional oral está realmente viva en Zamora”

El músico Carlos Núñez regresa un año más en el Teatro Principal de Zamora. La cita en el liceo municipal será este jueves, día 24, a partir de las 20.30 horas.

–Otros años la plaza del Principal cerraba su gira de Navidad y en esta ocasión la cita zamorana supone el arranque de sus conciertos navideños.

–Así es. Zamora en los últimos años se ha convertido en un lugar muy importante para nuestra música porque es uno de los mejores públicos del mundo. Es un público que quiere profundidad de la música tradicional y que tiene un conocimiento de la tradición. Para mí es un público que es exigente y al mismo tiempo es muy fiel. Siempre llenamos el Teatro Principal de Zamora. Desde hace casi una década Zamora es una plaza obligatoria en Navidad igual que lo es el Palau de la Música de Barcelona, el concierto de Madrid o el de Coruña o el de Vigo.

–Esa exigencia ¿también es un reto?

–Sin duda. Zamora para mí es una cumbre de sabiduría de esta música. Zamora ha dado tres sabios de las músicas tradicionales como son Miguel Manzano, Joaquín Díaz y Alberto Jambrina. Son tres referencias en la música tradicional y son de Zamora no por casualidad.

–¿Por qué?

–Porque Zamora de alguna manera es el centro de todas las músicas ibéricas. Por Zamora pasa la Vía de la Plata y lo celtíbero también está presente. Creo que Zamora es un punto de encuentro entre la cultura atlántica y la del interior de la península. Zamora es el lugar más interesante de toda la península para las músicas tradicionales, por lo que para mí ir a canta en ella es como para un cantante de ópera hacerlo en la Scala de Milán.

Zamora es el lugar más interesante de toda la península para las músicas tradicionales, por lo que para mí ir a canta en ella es como para un cantante de ópera hacerlo en la Scala de Milán

–¿Qué repertorio va a interpretar?

–Nuestros conciertos son siempre todos diferentes. En cada uno hay sorpresas y siempre invitamos a músicos de cada zona para sorprender al público y también para aprender nosotros del repertorio de cada lugar que visitamos. En este caso, vamos a poner al día de muchas novedades efectuadas en el último año. Durante este tiempo he hecho colaboraciones con gente de músicas urbanas como Baiuca, un músico que hace músicas electrónicas. Tocamos una alborada de la zona entre Zamora y Portugal que hemos llamado “Solsticio”, muy ancestral y muy moderna al mismo tiempo.

–¿Y cómo se pueden conjugar esos dos términos que, de entrada, parecen contradictorios?

–Con conocimiento. Se consigue aprendiendo de la profundidad del género. Es muy fácil hacer cualquier cosa en este tipo de experiencias, lo difícil es hacerlo con conocimiento de causa. En estos momentos en los que vemos que se está normalizándola música tradicional, muchos músicos se están acercando a la música tradicional como Rozalén que ha invitado a las Tanxugueiras a su trabajo de música tradicional. Yo mismo la invité para un disco o bien Amaia, la ganadora de Operación Triunfo, que ha sacado una jota producida por uno de los productores de C Tangana. Se está normalizando la colaboración entre los músicos jóvenes con las músicas tradicionales, pero todavía queda mucho camino porque una cosa es que haya colaboración y otra cuestión es que haya conocimiento. Esta cuestión los flamencos la han defendido muchísimo. El flamenco ha basado mucho su género en el conocer de verdad y no hacer cualquier cosa. Siempre han sido muy críticos y eso lo he aprendido en las colaboraciones que he hecho con Vicente Amigo, Carmen Linares o cuando conocí a Paco de Lucía. Ellos se han basado en beber de los viejos para hacer caminos nuevos.

–¿Ve eso en las personas que se suman ahora a la música tradicional?

–Sí. Cuando yo empezaba y grabé mi primer disco hace 25 años salían en TVE con una gaita y era una cosa muy marciana. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para llegar a todos los públicos. En las próximas semanas daremos a conocer una danza de espadas con un dj, bailarinas tradicionales y la gaita. Para trabajar estas músicas yo hablo con antropólogos, con arqueólogos y personas del folclore. Llevo a cabo un trabajo multidisciplinar para plasmarlo en un vídeo y para explicarlo en profundidad. La música celta es un género en el que he hecho el esfuerzo de llevarlo al escenario. Es ya un género escénico las músicas del norte de la Península Ibérica, de Gales, de Irlanda y de Escocia. Las músicas tradiciones para mí son la verdad y la música celta es como el flamenco del Atlántico, que ha conseguido llevar la esencia de la tradición al escenario y hacer un género internacional a partir de unas raíces.

Las músicas tradiciones para mí son la verdad y la música celta es como el flamenco del Atlántico, que ha conseguido llevar la esencia de la tradición al escenario y hacer un género internacional a partir de unas raíces

–Para usted la música tradicional es verdad. Sin embargo, la etnomusicología no se imparte en todos los conservatorios de música.

–Es una larga conquista que viene de hace más de un siglo. Cuando se hacían las sociedades del folclore en París y Madrid, ya ponían su atención en la oralidad y en su valor. Sin embargo, en los conservatorios manda la tradición centroeuropea de Alemania y de Austria de la música clásica que se ha extendido a través de la escritura. Este método ha sido una tecnología con una geopolítica detrás. La escritura musical llegó a la Península Ibérica hace mil años, mientras que la música oral tiene a sus espaldas miles y miles de años. La música oral es un sistema de transmisión musical mucho más antiguo que la escritura y tiene otros códigos porque se está moviendo. La oralidad no es fija, es un sistema de creación que va variando y es maravilloso que en Zamora como en Galicia está muy viva. En Alemania, Austria o Inglaterra casi ha muerto, aunque le queda la clásica. Ojalá las enseñanzas regladas de música, nuestros conservatorios, nuestras instituciones y los poderes se den cuenta del valor de la oralidad y de la tradición. No obstante, hay algunos países que nos ganan en reconocimiento.

Ojalá las enseñanzas regladas de música, nuestros conservatorios, nuestras instituciones y los poderes se den cuenta del valor de la oralidad y de la tradición

–¿Por ejemplo....?

–Por ejemplo los ingleses. En los actos de despedida de la reina Isabel II tocó un gaitero y se ha visto en todo el mundo. Me gustaría que en España no escondamos la gaita y nos sintamos orgullosos de ella porque es un instrumento milenario. Por cierto, las gaitas que se tocan en Zamora y en todo el noroeste de la península son mucho más antiguas que las que se tocan en Escocia. Según las nuevas teorías el instrumento les llegó desde el noroeste de España a través del Atlántico. Además, todavía hay mucho margen de mejoría.

–Desde su punto de vista ¿por dónde debe de ir?

–Porque pueda haber un tejido de músicos profesionales de la música tradicional. Zamora no es el mismo caso que Galicia. Todos mis amigos de Zamora me dicen que se sienten muy lejos de donde está el dinero público que en la vecina Valladolid. En el caso de Galicia, el gran problema que afronta la música tradicional es competir contra la música gratuita que se programa con dinero público. El secreto no es que nos salve el dinero público, el secreto que es que la gente apoye a la música tradicional.