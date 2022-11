La poesía y las artes que la rodean se analizarán los próximos días en la Biblioteca Pública del Estado de Zamora. La cuenta atrás para el grueso de las IX Jornadas de Claudio Rodríguez, que tuvieron como preámbulo la inauguración de la muestra de Carlos Piñel y la presentación del libro que el artista ha llevado a cabo con Antonio Gamoneda, ha comenzado con cambios en el programa oficial.

Así la zamorana Ana Prada, artista con una amplia trayectoria internacional, será la creadora que abrirá la actividad, el jueves 24 a las 18.00 horas. En su ponencia la creadora, afincada en Londres, ahondará en la experiencia como instrumento de expresividad emocional en la escultura a través de la proyección de imágenes de algunas piezas suyas y de otros artistas.

Ana Prada es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y master of fine Arts por el Goldsmiths College. Su trabajo se ha expuesto en el Museo de Zamora, en la Sala Parpalló de Valencia, en The New Museum of Contemporary Art de New York sin olvidar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros espacios.

El Seminario Permanente Claudio Rodríguez había previsto una conversación con el cineasta Gonzalo Suárez para inaugurar las jornadas, pero el propio cineasta asturiano ha pedido cancelarla “al no poder acudir a Zamora por enfermedad”, explican desde la organización que, además, ha decidido añadir al programa la lectura comentada de poemas a cargo de Antonio Colinas, poeta, novelista y traductor el jueves a las 20.00 horas.

El autor de “Sepulcro en Tarquinia” es una de las figuras más sobresalientes de la literatura española de las últimas décadas, cuya obra ha sido reconocida con el Premio de la Crítica en el año 1975, el Premio Nacional de Literatura en 1982, el premio de las Letras de Castilla y León en 1998, el Premio Internacional Carlo Betocchi en 1999 o el de la Academia de Poesía de Castilla y León en 2001.

El segundo día, el 25 de noviembre a partir de las 10.00 horas, Álvaro Acebes, Rosa Benéitez, Alejandro López Verdú, Davide Mombelli y Stefano Pradel defenderán sus comunicaciones centradas en distintos autores como Luis Javier Moreno, José Miguel Ullán, José Ángel Valente, Aníbal Núñez o Antonio Gamoneda o Bernardo Sanjurjo, presentados por Natalia Carbajosa y Tomás Sánchez.

Novedades editoriales

Las últimas novedades académicas y editoriales sobre Claudio Rodríguez llegarán de la mano de Fernando Yubero y de Fernando Villamía, ese mismo día desde las 12.00 horas. Ya por la tarde, el autor Agustín Fernández Mallo, uno de los miembros más destacados de la llamada Generación Nocilla, disertará sobre “El don de la complejidad” y el poeta leonés Juan Carlos Mestre efectuará una lectura poética, conducida por Luis Ramos.

La última jornada, el sábado 26 de noviembre, habrá una lectura comentada de poemas de la creadora zamorana residente en Estados Unidos, Tina Escaja, mientras que el escritor vallisoletano Gustavo Martín Zarzo intervendrá con una ponencia titulada “La amistad de las cosas”.

Las IX jornadas “Arte y poesía”, que cuentan con el apoyo de la Junta, Diputación, Ayuntamiento de Zamora, Fundación Jorge Guillén, Fundación Caja Rural, se despedirán con una mesa redonda interdisciplinar e intergeneracional con cuatro artistas zamoranos. En ella intervendrán Antonio Pedrero, amigo personal de Claudio Rodríguez, Carlos Piñel así como Toño Barreiro y Antonio Guerra.

Actividades de la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública del Estado ha programado esta semana el concierto “Acordes silenciados”, a cargo del Trío Contraste. En el recital, que tendrá lugar el martes 22 a las 20.00 horas, se escuchará música desde la Florencia del XVII hasta la actualidad escrita por mujeres que se dedicaron profesionalmente a este arte.

Además, prosigue el ciclo de narración oral para todos los públicos, el viernes 25 de noviembre. En esta ocasión Soledad Felloza llevará a cabo una sesión para bebés de entre 6 meses y 3 años a las 18.00 horas con inscripción previa en el mostrador de la sección infantil, y para adultos, a partir de las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.