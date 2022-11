Las IX Jornadas (24-26 de noviembre) arrancarán en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado en Zamora el próximo jueves a las 18.00 horas con una conferencia de la zamorana Ana Prada, artista con una amplia trayectoria internacional, quien se centrará en la experiencia como instrumento de expresividad emocional en la escultura a través de la proyección de imágenes de algunas piezas suyas y de otros artistas.

Ana Prada es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y Master of Fine Arts, por el Goldsmiths College. Su trabajo se ha expuesto en el Museo de Zamora (2020), MUSAC (2019-20), C3A Cordoba (2019), Sala Parpalló de Valencia (2010), Jerwood Space, London (1999), The New Museum of Contemporary Art, New York (1998), Witte de With, Rotterdam, (1996), Instituto Valenciano de Arte Moderno (1995), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (1995) y en la Bienal de Sao Paulo (1994) entre otros.

La charla prevista con Gonzalo Suárez para inaugurar las jornadas ha tenido que ser cancelada a petición expresa del cineasta y escritor asturiano, al no poder acudir a Zamora por enfermedad.

El Seminario Permanente Claudio Rodríguez ha decidido añadir al programa del día 24 (20.00 horas) la lectura comentada de poemas a cargo de Antonio Colinas, poeta, novelista, biógrafo, ensayista, traductor y periodista español.

El autor de "Sepulcro en Tarquinia" es una de las figuras más sobresalientes de la literatura española de las últimas décadas, cuya obra ha sido reconocida con el Premio de la Crítica en 1975, el Premio Nacional de Literatura en 1982, la Mención Especial del Premio Internacional Jovellanos de Ensayo en 1996, el premio de Las Letras de Castilla y León en 1998, el Premio Internacional Carlo Betocchi en 1999 y el Premio de la Academia de Poesía de Castilla y León en 2001.