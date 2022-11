“No podemos vivir con los sueldos que se pagan en el comercio de Zamora”. Raquel Rodríguez y Sheila Seoane, trabajadoras y negociadoras del paralizado convenio colectivo del sector del comercio están convencidas de que los empresarios no quieren negociar ningún tipo de subida salarial: “No quieren ceder en nada y obviamente no podemos seguir así. No nos creemos que un empresario tenga que cerrar su negocio por subir un 3% sobre un sueldo de 900 euros, no es un aumento que pueda poner en riesgo nada”.

Un centenar de trabajadores del comercio de Zamora se concentró frente a la sede de la Asociación de Empresarios de Comercio, Azeco, en la plaza de Alemania, en la primera de las movilizaciones de protesta por la parálisis de la negociación del convenio colectivo. Hay una manifestación convocada para el 25 de noviembre, el Black Friday, y no se descarta huelga si fracasa la mediación del Serla, Servicio de Relaciones Laborales. Azeco defiende el tope de 1,5% de subida salarial en el comercio de Zamora Los sindicatos piden el 1,5% de subida salarial para los años 2020 2021, un 3% anual de 2022 a 2025, que las vacaciones de verano se disfruten de junio a septiembre, poder coger diez sábados al año (cumpliendo el horario semanal) o regularizar varias categorías. Los empresarios ofrecen el 2% de subida en 2022 y el 1,5% hasta 2025 y rechazan el resto de peticiones. “Lo que no puede ser es que los trabajadores del comercio sean los únicos que tengan el salario mínimo. Ahora mismo los trabajadores equivalentes como pueden ser la hostelería, comercio alimentación comercio metal, los trabajadores de cualquier supermercado que la gente pueda visitar en 2025 van a llegar a sueldos 1.200 euros brutos y estos trabajadores no pueden estar en los 1.000 euros. Para eso no negociamos, porque el salario mínimo se ha comido ya el sueldo”, explicaban Jesús Carretero y Javier del Río, responsables del sector en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.