Más de 2.000 zamoranos exigen en las calles una fiscalidad diferenciada

Más de 2.000 zamoranos según fuentes policiales, en torno a 6.000 según los convocantes, salieron ayer, viernes, por la noche a las calles para reclamar al Gobierno de España que extienda a la provincia la fiscalidad diferenciada proyectada para los territorios de Soria, Teruel y Cuenca. Unas ayudas que permitirían levantar la cabeza al malogrado sector empresarial que encadena una crisis tras otra. La convocatoria ha nacido de la Diputación Provincial, CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio, pero se han sumado otras formaciones como Ahora Decide, UPL o Prepal bajo la misma premisa de exigir lo que es justo para esta tierra. También ciudadanos a título individual han querido expresar su malestar ante la deriva que ha tomado este barco llamado Zamora, que camina hacia la desaparición sin que en los despachos se mueva un dedo por remediarlo. Anoche, en el recio frío, se ha dicho basta.

Francisco José Requejo ha sido el encargado de leer el manifiesto bajo los soportales de la Subdelegación del Gobierno. Un discurso plagado de referencias a la crisis que está sufriendo el tejido empresarial de la provincia de Zamora, que se ha visto agravada por la decisión tomada en Madrid de no aplicar en esta tierra las ayudas de funcionamiento, coloquialmente conocidas como fiscalidad diferenciada. El presidente ha aludido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España, del que ha dicho que “no conoce realmente la situación” por la que atraviesan “los ciudadanos que residen en las zonas más despobladas del país”. A su juicio, que este mecanismo de compensación no tenga vigencia aquí es una “grave injusticia” que es obligado remediar.

El máximo responsable de la Encarnación ha dudado de las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de maniobrar con esta medida y ha criticado que se niegue a los zamoranos “la libertad de poder desarrollarse como ciudadanos por las decisiones de discriminar a unos territorios frente a otros solo por un puñado de votos”. La fiscalidad diferenciada, como es conocido, sí que llegará en el futuro a Soria, Cuenca y Teruel, por lo que Requejo se ha preguntado “cómo será posible que Zamora traiga empresa si la hacen menos atractiva que a otras provincias”.

Densidad de población

Todos los indicadores demográficos colocan a Zamora en la zona cero de la despoblación, pero no así el criterio de densidad de población, que debería ser inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado para poder acceder a esta ayuda. “Sin embargo, somos la provincia que más población ha perdido en toda España durante la última década, con un 11,2% y muy por encima de provincias como Soria, Cuenca y Teruel”, ha expresado. “Además, más del 96% de nuestros municipios están afectados por el fenómeno de la despoblación, a lo que hay que sumar los indicadores de envejecimiento más altos de todo el país”, ha añadido.

Requejo se ha referido también a la crisis sanitaria y a los incendios de la Sierra de la Culebra como elementos que hacen necesaria una intervención quirúrgica para evitar más desagravios. “Aún así, para el Gobierno no debemos necesitar ayuda, los zamoranos no debemos ser lo suficientemente importantes como para prestarnos la atención que nos merecemos y han decidido que no se nos apliquen medidas como la fiscalidad diferenciada”, ha señalado. La Diputación Provincial, de hecho, ha sido quien ha capitaneado la reclamación de esta fiscalidad diferenciada para Zamora, aunque también otras organizaciones convocantes como CEOE-Cepyme o la Cámara de Comercio. “No nos cansaremos de exigir lo que es justo”, ha advertido.

Pese a todo, Francisco José Requejo ha asegurado que no está en el ánimo de la institución provincial la rendición. “No nos resignamos; Zamora debe tener esas bonificaciones porque así nos lo prometieron y nos lo aseguraron”, ha declarado. “No podremos revertir la precaria situación si el Gobierno de España no hace una bajada de impuestos para nuestra provincia; la presión a la que están sometiendo a nuestras empresas y autónomos no es soportable, principalmente para las más pequeñas”, ha aseverado durante su intervención en la plaza de la Constitución.

El vacío

El problema demográfico es el que ronda detrás de toda esta problemática y por eso el manifiesto ha incidido en lo que resulta cada vez más evidente. “Parece que desde los despachos donde legislan no ven lo que nosotros vemos, que es cada vez más locales vacíos, terrenos sin ocupar, generaciones de jóvenes que abandonan su tierra o mal acceso a las nuevas tecnologías”, ha enumerado. “Pero han de saber que Zamora no se va a callar, que ya no podemos soportarlo más y que no vamos a ceder ante una nueva discriminación”, ha avisado.

En una analogía médica, Requejo ha asegurado que “si a un enfermo le detectan una enfermedad grave, se le aplica la medicina desde el primer minuto”. Por eso, se ha preguntado cuál es la razón de que, sabiendo que la provincia de Zamora está enferma, no se están aplicando las medidas para corregir la situación. “¿Van a esperar a que ya no quede nadie o van a intentar revertir la situación ahora que todavía podemos salvarnos?”, ha cuestionado. “Zamora no se ganó en una hora, es el momento de no rendirse de nuevo y de estar unidos en una sola voz para evitar más marginación, más sangría poblacional, más fuga de talento y más pobreza”, ha animado para concluir la manifestación.