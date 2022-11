La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación sobre la violencia de género, que se desarrollará durante la próxima semana por la conmemoración del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, junto con la realización de diversos talleres formativos.

La campaña, “Las cosas por su nombre”, pone el foco en la peligrosidad de determinados discursos públicos y la necesidad de mantener el nivel de alerta. En esta línea, la concejala del ramo, Carmen Álvarez declaró que “asistimos a una ofensiva por parte de fuerzas reaccionarias que pretenden embarrar el debate y destruir cualquier tipo de consenso sobre la violencia contra las mujeres”.

Desde la agencia Alto el Fuego, Esther Antón, explicó que para dar fuerza al mensaje se han escogido datos relevantes respecto a la situación, como que un hombre asesina a una mujer en España cada seis días, que hay más de 850 huérfanos desde 2003, y que más del 60% de las víctimas no habían interpuesto una denuncia contra sus agresores.

Además emplean tres afirmaciones que reflejan conceptos “ridículos” en el momento actual, “que lo llamen igualdad pero que no lo llamen feminismo”, “sube el nivel de los océanos pero que no lo llamen cambio climático” y “que se casen pero que no lo llamen matrimonio”, y un texto final advierte sobre la realidad: “Un hombre asesina a una mujer cada seis minutos en España. Debemos llamar las cosas por su nombre porque si no corremos el riesgo de hacerlas invisibles”.

Talleres gratuitos

Junto con la campaña de concienciación la Concejalía de Igualdad ha programado, a través de la Escuela de Igualdad, otras actividades complementarias, como un taller de Igualdad en la administración local, destinado al personal del Ayuntamiento; taller online de control de la ansiedad, sobre la ansiedad, el estrés, el miedo y sus consecuencias fisiológicas, físicas y psicológicas; Prevención de la violencia de género, para la detección precoz del maltrato psicológico y tomar conciencia de los mecanismos sobre los que se construye el maltrato aprendiendo a detectar el perfil de los maltratadores psicológicos o "Amar sin depender", para aprender habilidades personales que ayuden a amar de forma sana a los demás, promoviendo la autoconfianza, conocer la diferencia entre dependencia emocional y amor y aprender a soltar y a dejar ir a ciertas personas.

Las inscripciones, para los talleres gratuitos, pueden efectuarse a través de las página de inscripciones del Ayuntamiento de Zamora en lineazamora.es y en la web de la Escuela de Igualdad.

Concierto en el Ramos

Por otro lado, la Diputación de Zamora organiza en el Teatro Ramos Carrión, el miércoles 23 de noviembre a las 19.00 horas, el II conciertos por la igualdad y contra la violencia de género, a cargo de la Banda de Música de Zamora.