Hacienda ha impedido el acceso al secretario del sector de Administración General del Estado en la provincia de Zamora por el sindicato UGT Servicios Públicos y Presidente de la Junta de personal de servicios periféricos de la Administración General del Estado en Zamora para ejercer su labor sindical, y le conmina a que acceda al inmueble "con cita previa" y sólo para hacer alguna gestión, amparándose para ello en la normativa del COVID.

Es lo que denuncia el sindicato, dispuesto a llegar a Fiscalía por entender que se está obstaculizando la labor sindical. "Durante el periodo de pandemia en algunos centros de trabajo se nos impidió la entrada para realizar la acción sindical en la provincia de Zamora debido a las restricciones de aforo y medidas sanitarias, extremo éste en el que fuimos lo suficientemente comprensivos y buscamos alternativas para poder realizar nuestra acción sindical e informar a nuestros afiliados y compañeros", relata UGT en un comunicado.

Pues bien, en la actualidad, cuando las medidas restrictivas han desaparecido en prácticamente todos los lugares, siguen vigentes en Hacienda en Zamora, donde “solo se puede acceder al edificio para realizar gestiones organizadas con cita previa” excepto para registro.

"Como mucho, me da la alternativa de convocar asamblea fuera de horario de trabajo y en el salón de actos", señala el sindicalista tras hablar con el secretario general. "Evidentemente mi respuesta es que no le estoy pidiendo permiso sino comunicando que voy a acceder al centro y mi llamada es para comunicárselo. Le pregunto que en base a qué no se me permite el acceso y la respuesta es que existe un protocolo de COVID 19 y que mientras no reciba nada comunicándome que deja de tener vigor no se nos permite la entrada a ningún sindicato ni persona ajena al centro de trabajo".

"Viendo que somos la única provincia de España en la que no se nos permite el acceso", el sindicalista llamó a la Policía "para que levanten atestado para poder denunciar esta situación por la vía judicial ya que se nos está conculcando un derecho fundamental amparado por la Constitución Española y también por la ley Orgánica de Libertad sindical y el Estatuto de los trabajadores".