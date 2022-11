El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha puesto en duda la puesta en marcha de la fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel por parte del Gobierno de España. Una medida cuyo desarrollo “es raquítico” y que incluye un calendario “difícil de entender cuando se habla de despoblación”. A su juicio, la pérdida de habitantes en el medio rural “no entiende de plazos”, por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que decida si apuesta o no apuesta” por esta medida.

Rollán ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia en la sede el Partido Popular de Zamora, donde este jueves ha participado en un encuentro con alcaldes ante el ciclo electoral que se avecina en 2023. Un escenario que ha aprovechado para cargar duramente contra las medidas en materia de reto demográfico implementadas por el Gobierno de España. “Aquí no se pueden adoptar medidas temporales, tan solo hay que decidir si se crea un marco bonificado para las empresas o no, si se defiende el medio rural o no y si se apuesta o no por luchar contra la despoblación”, ha expresado.

El madrileño Rollán se ha referido también a asuntos de agenda, como es la polémica de la conocida como ley del solo sí es sí. Al respecto, ha lamentado la “alarma creada” en la sociedad ante “la salida a la calle de violadores” que se han aprovechado del nuevo marco legal. “La ministra Montero quería que las mujeres llegaran solas y borrachas a casa, pero lo que ha conseguido es que más de una decena de violadores se beneficien de reducciones de condena”, ha comentado. “Hemos pasado de querer proteger a las mujeres a que se produzcan excarcelamientos, y eso no tiene un pase”, ha añadido.

También ha comentado en su visita a Zamora la reforma del delito de sedición. Para el vicesecretario, los condenados por sedición “están legislando para que se derogue ese mismo delito”. Y también ha afeado al Gobierno que lleve a cabo una revisión del delito de malversación. “Lo que querían era indultar a sus dos presidentes andaluces y decir que había sido Esquerra Republicana de Catalunya”, ha indicado.

Todo esto se traduce en “el mundo al revés” para el Partido Popular. “Con el PSOE y sus socios de Podemos, cuando se legisla, los violadores salen de la cárcel y los condenados por sedición derogan sus delitos; es incomprensible que ERC marque la agenda legislativa de este país”, ha expresado.