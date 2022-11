Utilizar mal la medicación puede causar mucho daño, e incluso la muerte, como demostró un estudio de Estados Unidos que cifra en un fallecido al día el que causa la ingesta de fármacos sin control. La especialista en Farmacia Hospitalaria María Paz Valverde Merino cerró este jueves las Jornadas Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, organizadas por la Real Academia de Medicina de Salamanca.

–¿En qué consiste el reto de medicación sin daño, de la Organización Mundial de la salud?

–Para que podamos tener beneficios y evitar molestias los medicamentos necesitamos utilizarlos bien y la Organización Mundial de la Salud nos da una serie de herramientas o de ideas para hacer que los pacientes se impliquen más en el uso de los medicamentos y sean capaces de preguntar, informarse y tener un papel más activo en relación a los medicamentos.

–¿Y cómo se hace eso?

–Sí, estar siempre alerta es complicado. Por eso desde la Organización Mundial de la Salud se ha hecho una campaña que se fija en tres momentos. Uno, las personas que toman muchos fármacos y es más fácil que se confundan. Segundo, las personas que tienen alguna circunstancia de mayor riesgo, porque son más frágiles, por su edad, por su enfermedad o lo que sea y entonces si cometemos un error puede ser más grave. Y el tercer punto son las transiciones asistenciales, es decir, cuando a una misma persona le atienden varios profesionales sanitarios a la vez y cada uno le manda un tratamiento distinto, o uno se lo quita y otro se lo pone. Serían los puntos donde puede haber más errores o más graves.

–¿Qué impacto tienen esos errores?

–Dicen que todos los días muere una persona en Estados Unidos debido a los errores de medicación. Y supone una gran cantidad de dinero, porque la persona que sufre un daño aparte del impacto sobre la salud, que es lo principal, a lo mejor tiene ingresos hospitalarios u otros tratamientos más caros.

–¿Abusamos de los medicamentos en general?

–Hay de todo, y los dos extremos. A veces tenemos el problema de que si tenemos pautados muchos medicamentos nos cuesta tomarlos todos, nos parece demasiada pastilla. Pero por otra parte también hay veces que se toman medicamentos que no son necesarios. Otro aspecto importante es que cuando vamos a las revisiones con los médicos, tenemos que preguntar cuál es la duración de los tratamientos, porque un tratamiento no suele ser para toda la vida, y hay que revisarlos y en ocasiones retirarlos. Es decir, retirar los medicamentos innecesarios y los que realmente son necesarios tomarlos como corresponde.

El paciente ha de tener su responsabilidad, no sólo estar a lo que diga el médico o la enfermera sino estar un poquito activo

–¿Qué botiquín deberíamos tener en casa?

–Deberíamos tener lo mínimo y solamente de los que se pueden comprar sin receta, aquellos en que la toma del medicamento entra dentro de los autocuidados que es una de las cosas en las que conviene insistir. Todos nos cuidamos o cuidamos a nuestra familia comiendo bien, haciendo ejercicio, y otra parte de los cuidadnos es tomar bien los medicamentos. Y si hay medicamentos que sabemos para qué sirven y cuando los podemos tomar, los podemos utilizar dentro de esa faceta de los autocuidados y de nuestra responsabilidad, claro. Pero sólo medicamentos que no necesitan receta, son los únicos que se pueden tener en el botiquín, los demás no.

–¿Son accesibles a todo el mundo los medicamentos más modernos y caros?

–En España el problema de los medicamentos caros es menor que en otros países en los que depende más de la economía particular. Aquí afortunadamente la sanidad pública estudia bien todos los medicamentos que se incorporan al mercado. Es verdad que como hay medicamentos nuevos esa aprobación y ese estudio que tiene que hacer la sanidad pública para ver si lo financia o no o si tiene que negociar el precio con los laboratorios en función de los beneficios del fármaco, hace que se retrase la incorporación al mercado. Pero no creo que sea España uno de los pases donde tengamos más problema de acceso a medicamentos.

–¿El invierno, con gripes y catarros es una época propia para tomar más medicamentos de la cuenta?

–Si, si estamos tomando varios medicamentos a la vez si es verdad que los efectos de unos pueden interferir en los de otros. Si tomamos un medicamento para una enfermedad pasajera podemos estar interfiriendo con la acción de otros medicamos que tomamos de forma estable, crónicos e importantes. Siempre que se toma un medicamento hay que comprobar, con el médico, la enfermera o el farmacéutico o uno mismo que no tenga ningún problema con los otros tratamientos que estamos tomando. El paciente ha de tener su responsabilidad, no sólo estar a lo que diga el médico o la enfermera sino estar un poquito activo, que la gente conozca el uso de sus medicamentos.

–Los prospectos no ayudan mucho a tener una cultura de los medicamentos.

–Los prospectos son un poco tochos porque contienen mucha información. Pero es que ese prospecto tampoco está pensado para que el paciente se lo lea entero de un tirón sino para que tenga información de determinadas cuestiones, como si lo he de tomar por la mañana o por la noche, con comida o sin comida, voy al prospecto y lo busco. O si me noto una molestia voy a ver si es uno de los efectos secundarios que está allí descrito.