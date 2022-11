La portavoz y concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, ha denunciado “las malas condiciones” que presenta la sede de la Policía Municipal, ubicada en el edificio del Ayuntamiento Viejo, donde se están produciendo hundimientos en el suelo y los únicos baños que hay no son accesibles.

La portavoz de Ciudadanos Zamora ha explicado que hace unos veinte días se ha notificado al Ayuntamiento desde la Policía Municipal que se están produciendo hundimientos en el suelo del hall que da acceso a la oficina de atestados del cuartel. De momento, no se ha dado una solución a esta situación y se ha colocado una escalera y un cartel en la zona afectada en el que puede leerse “no pisar por esta zona, se nota que se está produciendo hundimiento”.

La concejala de la formación liberal preguntará este miércoles en la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras por las previsiones que tiene el equipo de Gobierno para el arreglo del suelo y pedirá que las obras se agilicen lo máximo posible para evitar molestias a los agentes y se lleve a cabo una solución integral que resuelva el problema.

El Ayuntamiento Viejo, "no reúne las condiciones para acoger a la Policía"

Cruz Lucas ha denunciado que “el Ayuntamiento Viejo no reúne las condiciones necesarias para acoger el cuartel de la Policía Municipal”, ya no solo por los hundimientos que se están produciendo en el suelo, sino también porque los únicos baños que hay en el edificio no son accesibles, ya que hay que salvar varios escalones para acceder a los mismos, y además carecen de ducha.

“Es lamentable que la Policía Municipal de Zamora continúe en un edificio que no reúne las condiciones necesarias y en el que los agentes no pueden ni ducharse cuando vuelven de actuar en operaciones como puede ser un incendio”, ha explicado la portavoz del grupo municipal naranja

Ciudadanos ha puesto de manifiesto también una situación puntual que se ha producido recientemente y que ha sido la presencia de una rata en el cuartel durante unos quince días hasta que se ha logrado envenenarla. “Esta situación ha sido puntual y tenemos conocimiento de que ya ha sido solucionada, pero debemos ser conscientes de que tenemos al cuerpo en un edificio antiguo al que se les trasladó de manera provisional hace muchos años”, ha defendido.

El traslado al Banco de España

En este sentido, afirma que el traslado a otro edificio tenía que haber sido una prioridad para el equipo de Gobierno, “pero no ha sido así, la conversión del Banco de España en sede de la Policía Municipal se ha convertido en el cuento de nunca acabar por la nefasta gestión de Guarido y seguimos sin saber cuándo podrán ejecutarse las obras”.

La concejala ha reprochado al alcalde “su incapacidad para dotar a la Policía Municipal de un edificio operativo, moderno y del siglo XXI en los casi ocho años de gobierno de Izquierda Unida”.