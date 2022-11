Reconocimiento a la labor del zamorano Miguel Ángel Matilla como consultor político

Esta vez le fue imposible acercarse a la gala que todos los años se celebra en Washington, pero el periodista zamorano Miguel Ángel Matilla volvió a estar una edición más como protagonista de los Napolitan Victory Awards, los premios internacionales que reconocen los proyectos más relevantes en torno a la consultoría política en habla hispana.

En esta ocasión, el zamorano recibía el premio Rising Stars, que recompensa a jóvenes consultores y profesionales de la comunicación política que están logrando éxitos y tienen una actividad destacada. “En mi caso, se trata de un reconocimiento a la carrera que he logrado a mis 35 años”, agradece Matilla, quien recuerda que fue tras estudiar Periodismo y hacer un máster en Consultoría Política en Salamanca cuando, con solo 24 años, se fue a México para aprovechar una buena oportunidad de trabajo.

Objetivos logrados

“En estos once años me he asentido en este sector y he podido conseguir los objetivos planteados en los diferentes proyectos en los que he trabajado”, resume. Desde 2018 trabaja como asesor del alcalde de Guanajuato, donde reside, y como director general de Innovación y Políticas Públicas en el gobierno de esa ciudad.

“Estoy enfocado principalmente en la comunicación del alcalde y la planificación estratégica gubernamental”, detalla. Es habitual, además, que los eventos y comparecencias que han tenido alcance en todo el país hayan llamado la atención de otros expertos en la materia.

Segundo reconocimiento

Casi por sorpresa, Matilla se ha encontrado en esta edición de los Napolitan Victory Awards con un segundo reconocimiento, dentro de la categoría Informe Gubernamental del año —nominaciones que se dan a conocer el mismo día del evento—, por lo que también se le ha premiado por el Tercer Informe del Gobierno de Guanajuato Capital, sobre actividades públicas.

Estas dos nuevas estatuillas formarán parte de una colección que comenzó en 2012 por el Mejor Blog Político del Año, para continuar en 2019 como Consultor Revelación del Año y en la pasada edición con el reconocimiento a la Excelencia en una Campaña Electoral, gracias a “Hechos en Guanajuato”.

Unos premios “reconfortantes y gratificantes, más aún si vienen de otro país”, reconoce. “Comprobar que mi trabajo se observa y se valora a nivel internacional es un impulso que me motiva y me da energía para seguir creciendo profesionalmente”, afirma.