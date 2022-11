La edad ya no es un factor determinante para aplicar las terapias de las enfermedades cardiológicas, las que más pacientes crónicos acumulan y causa principal de muerte en los países occidentales. Cándido Martín Luengo, catedrático de Cardiología, destacó el papel de la prevención para reducir las consecuencias de estas enfermedades, durante la conferencia impartida este martes en las Jornadas Infosalud de Caja Rural de Zamora en colaboración con la Real Academia de Medicina de Salamanca.

–¿La patología cardiaca es quizá la más importante dentro de las enfermedades crónicas?

–Sí, efectivamente. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las patologías más prevalentes en nuestra sociedad occidental y además las de mayor mortalidad, a pesar de que se haya reducido. El gasto por las enfermedades cardiovasculares es de 92.000 millones de euros al año.

–¿De qué patologías cardiacas hablamos?

–En la charla me limito a las crónicas y más frecuentes: infarto de miocardio y angina de pecho, insuficiencia cardiaca crónica, hipertensión arterial y la taquiarritmia más frecuente y que sufre un porcentaje de población cada vez mas significativo, que es la fibrilación auricular.

–La prevención sigue siendo necesaria, defiende incluso en el título de la charla.

–Da la impresión de que prevenir es sólo evitar la enfermedad, pero es también evitar las complicaciones y en su caso tratarlas adecuadamente, para reducir la asistencia sanitaria, frecuencia de las consultas, tratamientos médicos y quirúrgicos o percutáneos y en definitiva mejor la cantidad y calidad de vida de nuestros pacientes.

–¿Los hábitos saludables son fundamentales?

–Llevamos mucho tiempo haciendo esfuerzos en reconocer los factores que contribuyen para que aparezca la enfermedad, dónde incidir para evitarla. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares que son las dos patologías que más matan a la gente son enfermedades que tienen muchos factores de riesgo en común, hablamos de tabaco, alimentación, sedentarismo, obesidad, alcohol, diabetes, hipertensión... Cuando hacemos prevención de enfermedades cardiovasculares posiblemente estamos haciendo también prevención de otras enfermedades importantes.

–¿Y ha calado esa cultura de la prevención en la sociedad?

–La gente baja la guardia. Conoce bastante las circunstancias desfavorables pero no acaba de creérselas y hasta que no le llega la enfermedad, con sus consecuencias, el paciente no se lo toma en serio. Por eso es importante pro parte de todos que hagamos un énfasis importante para evitar la enfermedad y en definitiva mejorar la calidad de vida.

–¿Un problema es que son enfermedades silenciosas, que no duelen ni dan síntomas hasta que no muestran la cara?

–En muchos casos si. Por ejemplo, la hipertensión: una persona puede tener 18 de tensión sin ningún síntoma y vivir con ello tiempo, lo que va generando muchas consecuencias. O al diabetes. O el colesterol: si no hacemos una analítica nunca sabremos que tenemos el colesterol elevado. Y podemos hablar de la fibrilación auricular, que es una taquiarritmia muy frecuente, sobre todo con los años: por encima de los 65 años el 15% de l población tiene fibrilación auricular y lo que es más grave como no da síntomas en ese momento no la tratan. Y viene el ictus, una de las graves complicaciones que puede traer esta arritmia, que ya saben lo que mata y la incapacidad que provoca. Entonces, si no hacemos una revisión medica si no hacemos caso a una palpitación rara y la consultamos no vamos a hacer caso a esta terrible arritmia que por un lado puede hacer fallar al corazón y por otro puede producir un ictus con unas consecuencias de lo más catastróficas.

– ¿En patología cardiaca también ha habido avances tan importantes como en cáncer?

–Los avances ha sido muy notables, no solamente en tratamientos farmacológicos, quirúrgicos sino también tratamientos que se hacen con una mínima invasión a través del cateterismo. Nadie hace unos años podría pensar que podemos abrir una arteria que se ha ocluido con un infarto agudo y con eso reducir la mortalidad inmediata. O que una estrechez de una arteria se puede dilatar con un “stent” y dejarla permeable, dando un flujo normal. O poner válvulas en el corazón sin necesidad de cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. Han sido muchos avances que en definitiva han hecho cambiar las cosas: la mortalidad por patología cardiovascular que era enorme hace veinte años se ha reducido casi en un 50%. Y a pesar de todo siguen siendo de las enfermedades que más mortalidad producen

–Envejecimiento y patología cardiaca, ¿una relación directamente proporcional?

–La edad es un factor no negociable que está en el entorno de la aparición de estas y otras muchas enfermedades. Hay una relación pero siempre digo que son las condiciones biológicas del paciente, no los años, las que deben determinar el abordaje con tratamientos que son muy eficaces pero que a la vez son muy costosos y hay que priorizar. La edad nunca va a constituir un hándicap para poder abordar estos tratamientos.

–¿La edad ya no es un factor limitante para operar?

–Por supuesto, porque las intervenciones se hacen con un riesgo más bajo, se hacen recuperaciones más precoces y eso es un argumento sólido para no limitar por la edad estas intervenciones.