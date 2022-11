Su vida útil había tocado a su fin por el uso de los distintos lectores, por deterioro al pasar de mano en mano o simplemente porque la llegada de nuevas publicaciones había hecho que pasaran a formar parte del conjunto de volúmenes “condenados” al expurgo en la Biblioteca Pública del Estado de Zamora.

Parte de esos fondos, que tenían como destino el acabar en un contenedor, han vuelvo a la vida de una forma muy creativa y atractiva, como una obra de arte. Los elementos que han hecho posible esta transformación han correspondido a pegamento, tijeras, lanas e incluso leds combinados con grandes dosis de imaginación.

Y es que tanto la tarde del viernes como la mañana del sábado el centro cultural, asentado en la plaza de Claudio Moyano, ha acogido dos talleres de intervención sobre libros de expurgo que han contado con la participación de 44 personas entre ambos, de perfiles tan dispares como jóvenes usuarios habituales de las dependencias de la antigua Casa de la Cultura, adultos a título particular sin olvidar madres con sus hijos o incluso estudiantes universitarios.

La actividad la impartió Sarah Rasines quien planteó un viaje a las estrellas. Mediante la realización de un orificio en cada volumen “introducirnos un poco en el imaginario de las estrellas del universo y de la imaginación porque no queremos que se pierdan esa mirada de fascinación por crear nuevos mundos” expresó la profesora para quien cada creación “me resulta un nuevo proyecto editorial”.

La reutilización de materiales implícita en la práctica la llevaron a cabo, entre otros, dos estudiantes de Magisterio que se animaron “para desestresarnos”, comentan entre risas. Noelia Soto, mientras que hace un alto en la tarea de subrayado de palabras de libro, comenta que ha optado por dividirlo en dos partes. En una de ellas ha situado recortes de “personas y de imágenes del universo” para en la otra mitad decantarse por otorgar protagonismo “a animales”. Su amiga Luz Guindón remarca que “la actividad está orientada, pero nos han dado mucha libertad lo que es muy interesante”.

“No me imaginé que fuéramos a hacer algo así”, resume Montse Campo quien asistió con sus hijas Marina y Macarena de ocho años tras conocer la propuesta lúdica a través de las redes sociales. Tras pegar las ilustraciones que iban a ser la base de la portada, a partir de las directrices aportadas por la profesora, las pequeñas plantearon cómo adornar el borde o incluso qué recortes situar para enriquecer su volumen e incluso cada asistente ha ubicado los leds como han querido, unos alrededor del agujero central, otros en un lateral.... “No me esperaba ser capaz de hacer algo así. No es complejo y lo puedes hacer tú también con los libros que tienes en tu casa y con otros materiales que vas a desechar”, decía un adulto.

La sorpresa de este hombre enlaza con la observación de la docente sobre las dificultades. Sarah Rasines apunta que “utilizar las manos a mucha gente les cuesta, pues estamos más habituados a emplearlas con tecnología y lo que era primigenio se ha quedado como obstruido y hay que volverlo a engrasar”.

Programación cultural

Por otro lado, la Biblioteca Pública del Estado plantea para esta semana, además de las sesiones de los clubes de lectura Artemisa, Muchaletra, Letrados, Viaje a la lectura, Mayores que cuentan y Lectores soñadores, dos nuevas sesiones del ciclo de cine sueco el lunes y el martes, a las 17.00 horas en el salón de actos.

El miércoles se brinda la posibilidad de conocer en profundidad la exposición “Carlos Piñel. Pinturas para cinco poetas” en un recorrido guiado por el propio autor el día 16 de noviembre a las 19.00 horas. Las personas interesadas deberán inscribirse en el mostrador de recepción del centro.

Además, dentro de BiblioEscena22, La Befana Teatro representa “La última barraca”, un espectáculo pensado para jóvenes y adultos el jueves, 17 de a partir de las 19.00 horas.

El viernes habrá teatro escolar con Arawake y el sábado, 19, La Pícara Locuela presenta “El faldón de la locura”, dos obras breves de títeres de guante interpretadas dentro del faldón de la titiritera quien, al elevarlo, produce un diálogo entre ella, el público y los títeres. La propuesta, que comenzará a las 12.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo, está dirigida a público a partir de tres años.