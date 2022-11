Si por algo se ha caracterizado el Ayuntamiento de Zamora en los últimos tiempos es por atender el reasfaltado general de las calles de la ciudad con el fin sobre todo de renovar el firme y evitar su deterioro.

Sin embargo, a veces estas operaciones de reasfaltado tan necesarias no tienen en cuenta la realidad de la cota de las casas, lo que origina que, en caso de lluvia, el resalte de la nueva capa de aglomerado provoque la entrada de agua en los domicilios.

Es lo que denuncian públicamente unos vecinos de Carrascal. "En diciembre del año pasado asfaltaron la calle Alfonso XIII en el barrio de Carrascal pero en los números 14 y 16 de esta calle no rebajaron lo suficiente y dejaron la calle 10 centímetros más altos que las casas y nos entraba el agua para nuestras viviendas".

Los vecinos pusieron esta circunstancia en conocimiento de los servicios municipales. "Después de nuestras quejas en el Ayuntamiento de Zamora, reasfaltaron en mayo quedándolo aún peor que la primera vez que asfaltaron: ahora han dejado la calle inclinada hacia la puerta de nuestras viviendas y a poco que llueva nos entra el agua para nuestras casas".

En junio pasado volvieron a reiterar las quejas, pero hasta el momento los vecinos no han encontrado solución, por lo que han optado por contarlo en el periódico por si de esta forma sirviera de algo.

"Yo de hecho he tenido que hacer un pequeño muro para que no me entre agua para casa ¿Cuándo podré quitar el pequeño muro de la puerta con lo incomodo que es?", se pregunta uno de los afectados.