El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, anunció este viernes la convocatoria de una manifestación por las calles de la ciudad para exigir que la provincia cuente con una fiscalidad diferenciada que la sitúe, al menos, al mismo nivel que Soria, Teruel y Cuenca. El dirigente liberal compareció en la sala de prensa de la institución, acompañado por su vicepresidente, José María Barrios, y por los responsables de la CEOE-Cepyme y de la Cámara de Comercio, para llamar a la ciudadanía a tomar las calles el próximo viernes 18 de noviembre a partir de las 20.30 horas.

Requejo aclaró que la previsión es que la manifestación parta desde la parte de arriba de Santa Clara, al pie de la Marina, y continúe en dirección a la Subdelegación del Gobierno, donde el propio presidente provincial leerá un manifiesto. “A los zamoranos nos cuesta mucho salir a la calle, pero es que ahora estamos sufriendo una injusticia total”, advirtió el presidente de la Diputación, que lleva semanas visiblemente molesto con el Gobierno de España por la polémica de las ayudas al funcionamiento de las empresas.

El anuncio de Sánchez, hace un mes

Conviene recordar aquí que, el pasado 13 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció estas ventajas fiscales para Soria, Teruel y Cuenca, por su condición de territorios despoblados. La explicación que dio más tarde el Ejecutivo sobre la ausencia de Zamora se basa en el criterio fijado por la Unión Europea, que tiene en cuenta únicamente la densidad de población para establecer este mecanismos de apoyo a los lugares afectados por el deterioro demográfico.

Lejos de aceptar esta explicación, Requejo insistió durante su intervención en que la exclusión de Zamora implica “una decisión política”, con la aplicación del reglamento anterior, que no contemplaba a la provincia: “Consideramos que esto es un agravio”, volvió a sostener el presidente provincial, que dejó claro el apoyo de la CEOE y de la Cámara a la convocatoria y que aludió a la opción de sumar nuevos apoyos a la causa.

El dirigente liberal explicó que la fuerza ciudadana ha de servir para que el Gobierno “tuerza el brazo” y aseguró que ha detectado en las calles ese apoyo para convocar la manifestación: “Las organizaciones empresariales están unidas en esto e invitamos también a los sindicatos y a todo el mundo que se quiera sumar, porque este es un tema de provincia. Es hora de levantarnos y de luchar todos juntos por Zamora”, argumentó Francisco José Requejo.

Requejo, convencido del éxito de convocatoria

Además, el mandatario de Ciudadanos quiso espantar la posibilidad de un pinchazo en la convocatoria: “Estoy convencido de que va a ir muchísima gente. No somos menos que nadie y Zamora está en una situación de marginalidad que no nos podemos permitir”, justificó Requejo, que fue el único de los presentes que intervino.

Su cierre vino con un mensaje más: “Somos el epicentro de la despoblación y la provincia más envejecida de España y de Europa, así que estoy convencido de que, juntos, vamos a conseguir la fiscalidad diferenciada”, concluyó el presidente de la Diputación.

Los comercios que se sumen colocarán carteles en sus negocios

La CEOE-Cepyme realizó un llamamiento este viernes a que los empresarios de la provincia se sumen a la movilización del próximo día 18. En una nota remitida unos minutos antes de la comparecencia de Requejo, el colectivo reclamó que los dueños de los establecimientos coloquen “en un lugar visible” los carteles con el horario y el motivo de la manifestación, que se celebrará con el objetivo de lograr una fiscalidad diferenciada y más ayudas para Zamora.

En la nota distribuida por la CEOE aparecen además algunos datos que justifican la movilización, como el hecho de que Zamora es la provincia de España que más población ha perdido en la última década, “muy por encima de Soria, Teruel o Cuenca”, que más de un 96% de sus municipios están afectados por el deterioro demográfico y el envejecimiento o que el territorio ha sido “discriminado desde 2007 en el reparto de fondos europeos”.

“Con todo esto, el Gobierno debe pensar que no necesitamos ayuda y que los zamoranos no somos lo suficientemente importantes como para beneficiarnos de la fiscalidad diferenciada que sí van a tener Soria, Teruel y Cuenca, que se encuentran en una situación socioeconómica bastante mejor que la nuestra”, lamentaron desde la CEOE, antes de concluir: “Pensamos que todos juntos debemos alzar la voz y que esta manifestación sirva para que se sepa que Zamora no va a callar y va a exigir lo que por derecho es suyo. Es nuestra responsabilidad hacer el esfuerzo de participar en estas acciones”.

El PSOE critica la “manipulación”

Antes del anuncio de Requejo sobre la manifestación por la fiscalidad diferenciada, la Diputación celebró el Pleno de noviembre, una sesión marcada precisamente por el debate sobre esta cuestión. El presidente provincial utilizó el mismo argumentario que posteriormente trasladaría a la rueda de prensa, mientras que el portavoz socialista, Eduardo Folgado, lamentó que tanto el dirigente liberal como sus socios del Partido Popular “falsean y manipulan la verdad”.

En concreto, una vez terminada la sesión, Folgado lamentó que el PP y Ciudadanos recurran a “crear debates ajenos a la institución, siempre dirigidos contra el Gobierno de España, para que no se hable de su nefasta gestión”. El responsable socialista sí reiteró su respaldo a que Zamora cuente con una fiscalidad diferenciada, pero acusó al bipartito de hablar de discriminación eludiendo de manera deliberada la actuación de la Junta. El alcalde de Fuentesaúco citó cuestiones como el reparto de fondos Interreg o el rechazo a la creación de un Plan Zamora como ejemplos de lo que, a su juicio, es el castigo autonómico.

En la misma línea, en otro de los puntos, la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, acusó al equipo de Gobierno de centrarse únicamente en decir “qué malo es el Ejecutivo con Zamora” y en echar balones fuera: “Ustedes, pío, pío, que la Diputación no ha sido”.