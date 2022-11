La actual normativa europea impide que Zamora pueda acogerse a reducción de cuotas empresariales por contingencias comunes como disfrutan Soria, Cuenca o Teruel, ya que está prevista solo para provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero la legislación de la UE sí presenta resquicios para incluir en estas ayudas empresariales a otros territorios de Castilla y León que presentan problemas de despoblación.

Es la idea fundamental transmitida por el consejero de Economía y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, preguntado por este diario sobre la idea lanzada por el presidente del PP provincial, José María Barrios, en el sentido de elevar a todos los ayuntamientos donde tiene representación una moción para solicitar al Gobierno de España que incluya a la provincia de Zamora entre los territorios beneficiados por una fiscalidad diferenciada para sus empresas.

Fernández Carriedo evitó explícitamente referirse a “lo que plantea un grupo político”, pero sí ofreció su punto de vista sobre el particular. “Nosotros lo que decimos es que mientras haya alguna habilitación normativa europea que nos vaya abriendo nuevas posibilidades para nuevos territorios para beneficiarse de estas ayudas al funcionamiento y estas deducciones en las cuotas de Seguridad Social por contingencias comunes lo vamos a intentar”.

En el caso concreto de Castilla y León “hay varias zonas que tienen problemas de despoblación en las conocidas como zonas no predeterminadas que pueden ser apoyadas si exploramos esa posibilidad”.

De hecho, indicó fue el trabajo de tres comunidades, Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón, el que consiguió incluir a Teruel, Cuenca y Soria en este grupo de beneficiadas por las ayudas a zonas despobladas.

Alegaciones

“Muy pocas personas pensaban que el esfuerzo que habíamos hecho tres comunidades autónomas fueran a dar resultado para el caso de Soria, Cuenca y Teruel porque inicialmente eso estaba previsto solo para provincias, zonas nivel NUT3 con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Pero nosotros explorando normativa europea, presentando alegaciones al procedimiento en su momento, reuniéndonos los presidentes autonómicos, con la presidenta de la Unión Europea, llevando a cabo todos los cauces que podían estar a nuestro alcance, esa puerta que parecía cerrada se abrió. Ahora parece que hay otras puertas que se pudieran abrir”.

Advirtió Carriedo que lograr incluir a Zamora entre estas zonas con ayudas especiales “no es fácil, pero va a merecer la pena el esfuerzo y lo que está muy claro es que las batallas que no se dan son las que no se consiguen y esta batalla que usted me plantea para Zamora y otras zonas de Castilla y León con especiales problemas de despoblación aunque superen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado es una batalla que la normativa europea creemos que nos habilita para darla”.

No va a ser sencillo ganarla, pero “vamos a aprovechar todas las ventanas que tengamos para poder presentar alegaciones como hicimos en su momento para las zonas predeterminadas”.

Carriedo mantiene el “compromiso” con Puerta del Noroeste

De acuerdo a lo dicho por el consejero conseguir que Zamora entre en el “club” de la despoblación a nivel de Soria, Cuenca y Teruel no es tanto un decisión que pueda tomar el Gobierno español, como un cambio en la normativa de la Unión Europea que tenga en cuenta no sólo la densidad de población, que Zamora supera por el efecto matemático de la capital, sino otros factores, como puede ser, en el caso de la provincia, la pérdida galopante de población, con un descenso porcentual ciertamente de los más destacados del país, o el índice de envejecimiento, también a la cabeza a nivel nacional.

Este diario volvió a preguntar al consejero sobre el proyecto logístico de Puerta del Noroeste en Benavente, ante las críticas del alcalde, Luciano Huerga, por la falta de implicación autonómica que impide ponerlo en marcha.

Y Fernández Carriedo reiteró lo que había dicho hasta ahora: “Esta actuación logística tenía un coste, nosotros nos habíamos comprometido a un porcentaje relevante, se nos plantea que ese coste va a ser mayor y nosotros mantenemos la voluntad de que a mayor coste mayor aportación de la Junta de Castilla y León manteniendo nuestro nivel de porcentaje”.

Eso es “lo que manifestamos al Ayuntamiento, que no solo mantenemos nuestra aportación respecto a las cantidades inicialmente acordadas, si el coste fuera mayor incrementaremos nuestra aportación para seguir manteniendo y garantizando el porcentaje de la Junta”.