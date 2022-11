La patronal zamorana ha exigido a la Junta de Castilla y León prioridad en la recepción de fondos de cooperación transfronteriza, teniendo en cuenta que es una de las dos únicas provincias de la comunidad autónoma que lindan con Portugal. Un argumento tan sencillo de explicar sobre un mapa como complejo de entender para quienes gestionan este tipo de ayudas que Europa concede al Gobierno regional para paliar las desventajas de los territorios situados geográficamente entre dos países. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios ha aprovechado la visita a la capital del director general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) para reivindicar un papel protagonista en la gestión del dinero comunitario que llega a Valladolid y se dispersa en proyectos que están muy lejos de la frontera. Zamora lo necesita, ha dicho el empresariado, así que es momento de que sus demandas se tomen en debida cuenta.

El presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, ha sido quien ha defendido los intereses de la provincia en materia de fondos transfronterizos. Lo ha hecho en la jornada de ayer, cuando ha recibido en la sede de la patronal a Augusto Cobos, director general del ICE recientemente aupado al cargo. En la reunión que ambos han mantenido junto a directivos de la organización y con la presencia de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, el máximo representante ha querido dejar meridianamente claro que los empresarios zamoranos deben estar en el número uno de la lista.

Oliveira ha recordado que Zamora “es una de las dos provincias transfronterizas” de Castilla y León, por lo que se está pidiendo únicamente un acto de coherencia y justicia. “Le hemos solicitado al director general que cuente con nosotros para que tengamos prioridad en recibir fondos de cooperación transfronteriza, porque Zamora lo necesita dadas las circunstancias en las que se encuentra su tejido empresarial”, ha insistido. “Nuestra vocación es que Zamora pueda estar en el lugar que le corresponde y confiamos en que va a ser así de cara al futuro”, ha añadido.

La petición de Enrique Oliveira no es baladí. Tan solo hace falta recordar que la mitad de los fondos europeos del programa Interreg 2014-2020 gestionados por la Junta de Castilla y León fueron a parar a proyectos ejecutados en provincias sin frontera con Portugal, como así desveló este diario hace más de un año. Pese a que esta línea de financiación comunitaria está ideada para compensar mediante cooperación transfronteriza a territorios desfavorecidos por su particular situación geográfica, el dinero se ha ido sistemáticamente a zonas que no tienen los problemas de la Raya. El ejemplo más claro de esto es que, durante el sexenio de análisis, Zamora captó 3,4 millones de euros y la provincia de Valladolid 3,8 millones.

Ayudas a empresas

El director general del ICE, por su parte, ha mostrado disposición de colaboración con las empresas zamoranas, aunque sin aludir expresamente a esta reclamación. Augusto Cobos ha defendido que el instituto que representa tiene a día de hoy “una serie de líneas de financiación clave en un contexto de dificultades” de las que se pueden beneficiar las sociedades de esta provincia. “Tenemos que trabajar para posibilitar esas ayudas que van desde la internacionalización de productos hasta la digitalización; son políticas coordinadas y tenemos el compromiso de todo el Gobierno de la Junta de Castilla y León para que lleguen a todos los municipios”, ha señalado.

En esta tarea, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora será el principal interlocutor para trasladar todas estas propuestas a las empresas repartidas por el territorio.