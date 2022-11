“Zamora es un claro ejemplo de cómo conviven el patrimonio y el presente”

Pedro Cantalejo, investigador de las cuevas de Ardales y el Cantal en Rincón de la Victoria, participa en las IV Jornadas Prehistóricas de Zamora, con su conferencia “Marcas y arte rupestre en las cuevas paleolíticas de Málaga”.

–¿Sobre qué trata su conferencia para las Jornadas?

–Trata de la experiencia que tuve con mi equipo, cuando hace cuatro años publicamos una investigación sobre el arte y las marcas que se realizaron en las cuevas prehistóricas de Málaga, de Maltravieso en Cáceres y de Puente Viesgo en Cantabria, que tuvo una gran repercusión internacional. Abordamos el tema de las marcas subyacentes, es decir, aquellas que se habían realizado antes que las figuras de animales del arte Paleolítico.

Hicimos un análisis que demostró que las manchas hechas con las manos se remontaban 20.000 años más atrás que el primer arte caracterizado por las imágenes de animales y que, probablemente, superaba la barrera de los 50.000 años de antigüedad que los antropólogos tienen marcada para los neandertales. Es decir, esa frontera del tiempo se rompió con nuestro estudio y logramos decir que las personas que había antes de ese periodo de tiempo también empezaron a pintar en las cuevas. Cuatro años después lo sabemos con total seguridad, además de conocer otras cuevas en las que también se da esta situación.

–Es investigador en varias cuevas de importancia nacional, ¿en qué consiste su trabajo?

–Durante cuarenta años me he dedicado a la conservación e investigación de cuevas prehistóricas, es un campo quizá un tanto desconocido, pero a mi me ha entretenido toda mi vida. Mi trabajo consistía en que estas cuevas no sufrieran agresiones, no solo las que entendemos como acciones intencionadas de dañar, sino las causadas por la paulatina pérdida de valores arqueológicos, prehistóricos, e incluso medioambientales que puede tener una cueva por culpa del abuso turístico.

–¿Cuáles son las principales causas medioambientales que acaban con un patrimonio como este?

–Las cuevas que están encendidas padecen mayores daños. En los años 70 y 80 se entendió la visita a la cueva como que había que poner muchas luces y esta iluminación tiene una patología asociada muy peligrosa, que es la aparición del mal verde, de todo ese modo de vida, a veces microscópico, pero que se adueña de las paredes a través de la humedad.

–¿Ha cambiado esta tendencia? ¿estamos protegiendo debidamente el patrimonio?

–Si, ahora en todas las cuevas hay planes de protección y en muchas se eliminó la iluminación perniciosa. Se ha avanzado mucho en el método de iluminación, antes eran focos calientes, ahora son luces de bajo consumo y luz fría.

–¿Cuál es el protocolo a seguir para proteger estas cuevas?

–Las principales cuevas tienen su propio equipo de investigación y todos dependemos de un protocolo de conservación que dictan las consejerías de cada comunidad. Ahora mismo todo está vigilado. En Castilla y León hay un protocolo de seguimiento de las cavidades y del arte rupestre. Actualmente estamos todos más unidos, no solo por la ley, sino por algo mucho más interesante, las mentalidades, que son las que han cambiado y nos permiten tener controlada cualquier anomalía, avanzando en el campo de la protección.

De lo que más orgulloso estoy de toda mi trayectoria profesional es de lo que no he investigado, de lo que he conservado

–Entró por primera vez en 1979 a la cueva de Ardales, ¿qué se siente al descubrir un lugar así?

–He participado varias veces en el descubrimiento de lugares en los que no se había entrado desde la prehistoria y es una sensación de responsabilidad, de tener claro que se está en un sitio que no se debe alterar, que se debe conservar. De hecho, de lo que más orgulloso estoy de toda mi trayectoria profesional es de lo que no he investigado, de lo que he conservado.

Cuando se hace un descubrimiento, el primer paso es darse cuenta de que es importante y, a partir de ahí, resolver un problema mental que es el autocontrol. Por ejemplo, en el año 1981 descubrimos una galería con restos humanos y varios elementos de la época del Neolítico. Decididimos hacer un reportaje fotográfico, una topografía y una evaluación, pero sin excavar ni alterar nada. Gracias a esa decisión, con la tecnología y herramientas actuales se le pueden hacer pruebas, sin dañarlo ni destruirlo.

–Antes de contar con la tecnología actual era necesario alterarlo

–Claro, antes había que destruirlo para poder examinarlo y hacerle las pruebas pertinentes como la del Carbono 14, era necesario destrozar un hueso, mientras que ahora solo con un diente tienes una cantidad enorme de información. Pero, si no hubiéramos conservado in situ todo este patrimonio, hoy no podríamos hacer esos estudios, ni obtener los resultados.

–¿Cuál es el descubrimiento más importante de su carrera?

–Diría que el poder ver que por algunas cavidades han pasado diferentes generaciones a lo largo de miles de años y siempre hubo un respeto absoluto a las grafías que encontraban, dibujaban al lado, pero no destrozaban lo anterior.

La gran ventaja que tiene recibir un patrimonio como el de Zamora es que te permite apreciar que es un arte que también está hecho para nosotros, que se hizo para que perdurase, es un legado que nos une a nuestros antepasados.

–¿Qué podemos aprender de todo lo que nos enseñan nuestros antepasados prehistóricos a través del arte que han dejado en las cuevas?

–A las generaciones del siglo XX y XXI nos ha tocado ser responsables de un patrimonio que en algunos momentos nunca se había valorado y ahí radica la enseñanza, en adquirir la responsabilidad de una herencia. Por ello, en ese sentido hay algo que nos une a ellos, pese a que hayan pasado tantos miles de años, el hecho de que muchas de las cosas que hemos recibido como el arte rupestre estuvo diseñado para el futuro. Es decir, no es algo que ellos hicieran para consumo inmediato, sino que se hizo con pigmentos indelebles, sobre soportes y en sitios que no sufren cambios estacionales, precisamente pensando en la conservación y en las siguientes personas que fueran a verlo.

Esto es algo general en el arte, llevo unos días viendo el arte románico de Zamora y la gran ventaja que tiene recibir un patrimonio como este es que te permite apreciar que es un arte que también está hecho para nosotros, que se hizo para que perdurase, es un legado que nos une a nuestros antepasados. Cualquier elemento arqueológico, artístico, antropológico o documental que nos une a nuestros antepasados forma parte de nuestra identidad y eso es lo que hace que valoremos ese legado.

–¿Qué patrimonio cree que vamos a dejar nosotros para aquellos que estén aquí dentro de miles de años?

–Una de las mejores cosas que podemos legar es lo que hemos recibido. Zamora es un claro ejemplo de ello, el legado y el presente conviven muy bien, podemos verlo en construcciones como el Museo Etnográfico, una arquitectura moderna encajada en un patrimonio antiguo, que convergen perfectamente. Tenemos que procurar que se conserve el entorno, donde desarrollamos la actividad, y conservarlo significa respetar las cosas antiguas y adaptarlas al fenómeno de la vida actual.

–¿Qué consejo le daría a un joven que empiece en investigación?

–Que lea libros, que huya de Internet. Un investigador debe formarse no solo en su investigación, sino en escribir, comunicar, hablar, saber documentar, fotografía, dibujo, a ser una persona observadora. Para ser un buen investigador hay que tener verdadera pasión por ello, una vocación importante y el que no esté dispuesto a echar su vida en ello, es mejor que se dedique a otro oficio.