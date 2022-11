“Podemos y Vox no han aportado nada a la política española más allá de crispación”

“Siete días de furia y puñales” es el último trabajo del periodista Graciano Palomo, publicado por la editorial La Esfera de los Libros, donde se narra la bajada a los infiernos de Pablo Casado —que comenzó a dar los primeros pasos tras la debacle del Partido Popular en las elecciones de Cataluña de 2021— y la subida al cielo político de Alberto Nuñez Feijóo, alzado por los barones populares como un auténtico mesías para reflotar el partido con un líder más carismático. Con fuentes de primera mano, Palomo describe las últimas horas del político palentino al frente del PP y detalla los valores que han aupado al líder gallego a la esfera política nacional. Confiado en que será quien le arrebate el gobierno a Sánchez en las próximas elecciones por méritos propios, apuesta por la vuelta al bipartidismo y reconoce que la profesión periodística sigue siendo imprescindible, pero falta una mejor preparación de los nuevos profesionales.

–Como periodista político experto en la derecha española, ¿fue una sorpresa para usted todo lo que sucedió el pasado febrero con la salida de Pablo Casado del Partido Popular?

–Era algo que se veía venir, pero es cierto que me sorprendió la forma brutal y abrupta de cómo sucedió todo. Que Casado cayera no me sorprendió, porque se había comprobado que era un líder que no tiraba, a pesar de tener en frente a un Gobierno tan deteriorado, tan radical y tan antiespañol. Electoralmente, Casado no parecía ser alternativa y el centro derecha, que es el sector más liberal y menos sectario del país, no toleraba una nueva posibilidad de que ganara Pedro Sánchez. Luego está el tema de que el número dos del PP por entonces, Teodoro García Egea, se dedicara a fastidiar a los territorios. Ninguno de los dos, quizá por su juventud, se dieron cuenta de que el PP es un partido básicamente de pueblos y de provincias. No se percataron de que el poder, ya desde la época de su fundador, Manuel Fraga, no solo está en Génova 13, sino que también está en Zamora, en Villalpando o en Sahagún. De hecho, por esa razón no ha desaparecido el PP, porque está muy enraizado en el territorio. Esta pareja no supo ver eso y el enfrentamiento con los barones del partido fue definitivo.

Complicaciones para Casado

–¿Cuándo comenzó a complicarse la situación para Pablo Casado, en este sentido?

–La suerte de Casado se echó la noche de las elecciones catalanas de 2021. Fue entonces cuando todos se giraron para mirar a Santiago de Compostela.

–¿Tener al lado a Teodoro García Egea fue un lastre para él?

–Exactamente. Casado terminó inmolándose con su secretario general y, definitivamente, se equivocó. Se vio que era un pardillo, aunque buena gente.

–A pesar de todo, ¿se le propició una salida relativamente digna del partido?

–Así fue, aunque es cierto que había muchos barones que no querían darle esa salida digna. Pero fue el propio Feijóo quien así lo quiso, en el Congreso de Sevilla. Pero eran muchos los que hubieran preferido sacarle la piel a tiras para hacerse un bolso.

El PP no ha desaparecido porque está muy enraizado en el territorio

–Ya ha definido el papel de García Ejea pero, en toda esta trama, ¿qué papel jugó Isabel Díaz Ayuso?

–Fue definitiva en este desenlace al ir a por ella y salirles mal la jugada. De hecho, hace falta ser estulto para buscarle las vueltas a tu principal activo electoral y más por una chorrada, como se ha comprobado después. El tema de Ayuso fue el detonante, pero la cosa venía de antes, la pólvora ya había sido colocada, como he mencionado anteriormente, en la noche de las últimas elecciones catalanas, tras las que el Partido Popular quedó totalmente marginado.

Regreso a la política

–¿Sigue manteniendo relación con Pablo Casado? ¿Cree que podría volver a la política en un futuro?

–Me he llevado muy bien con él, pero creo que últimamente no le han gustado mucho las cosas que he escrito en algunos medios y en este libro. Pero ese es su problema, no el mío. Ahora mismo, veo muy improbable que Casado vuelva a la política, aunque en este terreno, nunca se sabe. Pero actualmente lo veo casi imposible y además él no quiere, porque ha terminado muy quemado.

Veo improbable hoy en día que Casado vuelva a escena, terminó muy quemado

–Centrándonos ahora en el actual líder del Partido Popular, ¿qué cualidades tenía Alberto Nuñez Feijóo para que todas las miradas se volvieran hacia Santiago de Compostela?

–Nada menos que cuatro elecciones con mayoría absoluta. Se trata de palabras mayores. Además, es un hombre con hechuras presidenciales, aunque también es cierto que tiene algún hándicap, como que se trata de una persona muy tímida y con cierto pavor escénico. Pero es un tío serio, ya cuajado y con vitola de Estado. Los gallegos no son tontos y sabían a quién tenían. No es fácil encontrar en el panorama europeo un dirigente nacional con cuatro mayorías absolutas consecutivas.

–A pesar de su posición actual, ¿es cierto que se planteó no presentarse a las elecciones de 2020 y retirarse de la vida política? ¿Se habría perdido un gran valor para el PP si hubiera tomado esa decisión?

–Es cierto que pensó en la retirada para pasar a presidir una fundación de un gran grupo industrial textil gallego. En ese momento, consideraba que había cumplido su ciclo, pero las circunstancias del partido le llevaron por otros derroteros y le obligaron a presentarse.

Cumplir con las expectativas

–En los pocos meses que lleva al frente del PP nacional, ¿considera que Feijóo ha cumplido con las expectativas que se habían puesto sobre él como líder?

–Creo que sí, es indudable que está por encima de Sánchez, aunque todavía le queda camino por recorrer. Además, tiene que combatir con un ventajista que preside el Gobierno, tiene todo el poder del Estado, todo el dinero y todas las instituciones. Eso no es una labor sencilla, pero si hoy mismo hubiera elecciones, sin duda el PP estaría al borde de la mayoría absoluta.

La técnica por sí sola no da calidad a la información, en ninguno de sus géneros

–¿Cree que ya se siente cómodo con su nuevo papel o que todavía mira con nostalgia hacia su feudo gallego, donde nadie le hacía sombra?

–Por supuesto que lo echa de menos, como buen gallego que es. Pero también hay que tener en cuenta que su pacto con Díaz Ayuso y con Juanma Moreno Bonilla, denominado el “pacto del Betis”, está funcionando. Eso sí, después de todo el lío que ha habido con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tendrá que introducir más talento y olvidarse un poco ya de lo galaico.

–¿Ese tira y afloja en la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede haber sido el primer gran escollo en su nueva trayectoria como líder del PP de cara a la galería?

–No, porque han sabido reaccionar a tiempo. Pero desde luego que estuvieron a punto de caer en el abismo, porque el centro derecha no perdona fallos de ese tipo y menos si ocurren frente a Pedro Sánchez.

El mandato que se le ha dado a Feijóo por parte del electorado del centro derecha es que logre desalojar a Sánchez del poder

–¿En qué sentido?

–El mandato que se le ha dado a Feijóo por parte del electorado del centro derecha y de la derecha es que logre desalojar a Sánchez del poder. Si no lo consigue, no va a tener una nueva oportunidad y lo echarán.

Próximas elecciones

–Según se están desarrollando los acontecimientos, ¿considera que Feijóo será capaz de convencer a los votantes españoles de que confíen en él en las próximas elecciones nacionales, previsiblemente convocadas para finales de 2023?

–Creo que España está atravesando por unos momentos muy complicados y todas las circunstancias juegan a favor de Feijóo. Por mucho que Sánchez lo domine todo, incluso buena parte de los medios de comunicación, su situación se va complicando con la inflación, el desastre económico y el paro galopante. Todo ello va a propiciar un cambio de gobierno.

–En Castilla y León el PP gobierna junto a Vox, mientras que en Andalucía se logró un gobierno en solitario. ¿Temen Feijóo y el PP el auge de este partido para tener que pactar en próximos gobiernos o que les resten votos?

–No lo creo. La derecha, incluso la más radical, quiere desalojar a Sánchez, así que, desde mi punto de vista, considero que habrá mucho voto útil por parte de los simpatizantes de Vox que se irá al PP, precisamente para facilitar ese desalojo. También creo que hay una cierta vuelta al bipartidismo, se mire por donde se mire, porque al final, Podemos y Vox no han aportado nada a la política española más allá de crispación. Además, Europa ahora mismo quiere países que se gobiernen desde la moderación. La propia Meloni en Italia lo ha entendido y hace un ejercicio de moderación todos los días.

–¿En qué consideración tiene el propio Pedro Sánchez a Feijóo?

–Creo que está convencido de que lo va a quitar de en medio y por eso quiere destruirlo. Es una cosa inaudita, no sucede en ningún país del mundo que el jefe de Gobierno haga oposición al jefe de la oposición. Y Sánchez no para de hacerlo, ni en el Consejo de Ministros, ni en ruedas de prensa o en actos oficiales. Los ataques son enormes todos los días, recordando aquella foto con el narco o diciendo que no tiene palabra. Todo eso solo significa que están como flanes, es evidente.

Evolución política

–Desde que vino a Zamora a presentar sus anteriores libros, sobre la transición del PP desde Rajoy a Casado y la figura de Iván Redondo, ha pasado solo un año y los cambios políticos en el país han sido más que evidentes. ¿Se atreve a vaticinar que puede ocurrir en los próximos meses?

–Creo que si el 28 de mayo próximo las elecciones municipales y autonómicas suponen un golpe duro, claro y neto contra el Gobierno y los partidos que lo componen, Sánchez, a pesar de ostentar la presidencia europea, va a tener muy difícil aguantar en el poder. Además, la situación económica y social se va a emponzoñar todavía aún más y lo va a tener muy difícil, a no ser que haya un pacto de Estado por escrito entre Gobierno y oposición para aguantar hasta el final de la presidencia europea. Veo muy complicado gobernar un país con esta situación y estas circunstancias.

El nuevo líder popular es un tío serio, ya cuajado y con vitola de Estado

–Como periodista, se le conoce sobre todo por sus conocimientos de los entresijos políticos del país. ¿Cree que esa labor de análisis de la realidad está retrocediendo a un segundo plano en la profesión?

–Directamente se está perdiendo. Creo que los únicos periodistas que mantienen esta labor son los pocos compañeros de mi generación y de la siguiente, es decir, los que tienen ahora entre 50 y 60 años. La verdad es que a los nuevos que llegan les faltan muchos hervores. Hemos ido para atrás como los cangrejos, en conocimientos y en todo. Así como la técnica ha avanzado, la profesión en sí, el hecho de buscas noticias y distribuirlas con talento, desde mi punto de vista, ha ido a peor.

Evolución de la profesión

–¿La dictadura del clic en Internet está haciendo demasiado daño a la profesión?

–No debería, pero así es. Además, también considero que ha habido una dejación en las enseñanzas fundamentales como es la historia, la economía, el derecho o los sistemas políticos y vienen mal preparados. Lo mucho que saben de técnica debería jugar a su favor, pero por sí sola no da calidad a la información en ninguno de sus géneros, ya sea crónicas, reportajes o artículos.

No es fácil encontrar en el panorama europeo un dirigente nacional con cuatro mayorías absolutas consecutivas

–Como profesor de Periodismo, ¿qué le aconseja en el aula a las nuevas generaciones?

–Lo que les aconsejo es estudio y lecturas, nada más, aunque yo soy partidario de suprimir la carrera de periodismo a pesar de que yo mismo soy periodista de carrera universitaria. Creo que hay que ir al sistema alemán, donde uno es ingeniero, matemático, abogado o químico y después hace un máster de comunicación. La carrera habría que suprimirla, no tiene sentido tal y como está planteada ahora. Es una fábrica de paro y de gente muy poco preparada, en términos generales, porque, afortunadamente, luego están las excepciones.

–¿Lo que no se ha perdido del periodismo es que sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad?

–Absolutamente. Mi madre y los paisanos de mi pueblo no desayunan todos los días con el rey, el presidente, los ministros o los miembros de la oposición. La población en general se hace la idea de todos ellos en función de lo que dicen los medios de comunicación. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso.