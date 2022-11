Requejo, contra la Junta: “Todo les estorba cuando el proyecto no es suyo”

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo continúa visiblemente molesto por la negativa de Europa a financiar el centro de innovación digital vinculado a la “silver economy” y, sobre todo, por la actitud mostrada por la Junta de Castilla y León durante el proceso. En ese marco, las declaraciones realizadas el pasado miércoles a este medio por el director general de Personas Mayores del Gobierno autonómico, Eduardo García Brea, han incrementado la incomodidad del dirigente liberal.

El representante de la Junta indicó que Europa “tiende a valorar iniciativas integradoras, donde confluyen muchas entidades y hay vocación de proyectos a mayor escala”. Además, recordó el ofrecimiento a la Diputación para sumarse a esta iniciativa, defendió el apoyo brindado a Zamora en la medida de las demandas realizadas por la Diputación y aseguró que el centro de innovación sobre digitalización que sí financiará Europa no centralizará su actividad en Valladolid, sino que irá a otro punto de la comunidad autónoma.

Para Requejo, estas aclaraciones no son más que “excusas” para tratar de ocultar que “la Junta de Castilla y León apuesta por otras cosas” y prefiere dejar de lado la iniciativa zamorana, calificada de “excelente” por Europa, pero sin financiación salvo que lo remedien los fondos del Ministerio de Industria o del Poctep: “Todo les estorba cuando el proyecto no es suyo”, insistió el presidente de la Diputación, que sigue considerando que el respaldo del Gobierno autonómico a su propia iniciativa y no a la de Zamora o la de León ha sido decisivo en la resolución.

Requejo subrayó que la propuesta sobre digitalización era “integradora solo para Valladolid” y dio explicaciones sobre su rechazo a incluir a Zamora en la candidatura conjunta: “Yo pedí que el centro viniera para aquí y me dijeron que no. Por eso no nos sumamos”, argumentó el dirigente liberal, que aclaró que tanto él como su equipo trabajan “para la provincia” y no para otros territorios. Las fuentes consultadas señalan que, en su día, la Junta le comunicó a la representación zamorana que la actividad del centro de innovación se centralizaría en Boecillo.

Con ese recuerdo en mente, Requejo lamentó que “cada cosa que sale va para Valladolid” y advirtió de su disconformidad con ese criterio. “Nosotros teníamos un buen proyecto, con gente de Zamora, pero también de fuera, cuyo trabajo ha sido avalado por los informes”, repasó el presidente de la Diputación, que dejó una frase cristalina a continuación: “Nos podemos hacer los tontos muchas veces, pero que no piensen que lo somos”, remachó.

Las palabras de Requejo dejan en evidencia un deterioro de su relación con la Junta o con algunos de sus responsables, una cuestión que podría resultar problemática desde el punto de vista de que esos dirigentes autonómicos pertenecen al Partido Popular, al igual que sus socios de gobierno, con quienes ha de compartir gestión hasta mediados del año 2023.