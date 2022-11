El cierre temporal de la piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora a consecuencia de un fallo general en las calderas ha obligado a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento a desviar los cursos de natación de La Sindical a la piscina de Los Almendros en el horario habitual de los usuarios. La medida ha provocado la saturación de las calles al concentrarse los alumnos de ambas piscinas de Zamora en una sola para evitar la cancelación de las clases.

La situación impide que ningún nadador -aparte de los matriculados en los cursos- pueda acceder a la piscina a nadar durante el desarrollo de los cursos, algo que antes se podía hacer de forma habitual al quedar siempre calles libres.

Algunos padres ya han mostrado su malestar y piden que "si no hay sitio para poder estar de forma cómoda ni en la piscina ni en los vestuarios, que suspendan las clases y nos devuelvan la parte proporcional del dinero hasta que se arregle la avería". Otros, sin embargo, comprenden que "si no lo hicieran así, no podríamos ir a los cursos y eso sería peor... además, nos mantienen los horarios".

Una semana

El cierre de La Sindical se produjo el pasado sábado, es decir, hace una semana al no alcanzar la temperatura mínima autorizada de 24 grados. Por el momento, no hay anuncio oficial sobre el arreglo ni fechas para reanudar la actividad normal en la piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora.