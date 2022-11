La organización del Z! Live ha presentado la nueva edición del festival, la que esperan que sea la más grande hasta la fecha, que trae como novedades su traslado a Ifeza, un cartel nacional e internacional de altura, nuevos servicios para la acampada, autobuses lanzadera y oferta gastronómica.

El cambio de ubicación permitirá que se amplíe el aforo, aunque pudiera ser de 16.000 por el espacio que ofrece el emplazamiento, la organización ha decidido que únicamente pondrán a la venta 8.000 entradas para garantizar la comodidad de los asistentes.

Aprovechando las instalaciones, se dispondrá de dos escenarios, una campa al aire libre, zonas de sombra y descanso y una zona de Rock’n Food, en la que, en esta ocasión, habrá una serie de puestos de gastronomía zamorana. El festival consta de tres días en la capital, de jueves a sábado, pasando al miércoles la Homecoming Party “Toro on the rocks”, que se celebra en el municipio vecino.

La zona de acampada se mantiene en el río, como en años anteriores, aunque se ampliarán los servicios con los que cuentan los usuarios, contando con una nueva zona de glamping con tiendas ya montadas y todas las comodidades en la zona de las Aceñas.

Ambas zonas de pernoctación, así como el centro de la ciudad estarán conectadas con el recinto del festival con una linea de autobuses urbanos, con el objetivo de que el festival no interfiera en el tráfico, ni en la siniestralidad y se eviten los desplazamientos individuales.

Para los asistentes que acudan desde otras ciudades o provincias como Valladolid, Toro o Salamanca, se implantarán autobuses lanzadera, con trayectos que van de los 45 minutos a hora y cuarto.

Cartel

En lo referente al cartel, será mucho más amplio que en anteriores ediciones. Pese a que todavía faltan confirmaciones, entre ellas varias bandas internacionales de gran peso musical, la organización ha anunciado que contará con Helloween, la mítica banda alemana; Michel Schenker Group, banda del guitarrista, para a continuación seguir con el resto de bandas internacionales; Gloryhamer, que se estrena con cantante nuevo en Zamora; Angra, el grupo brasileño de power metal; Insomnium, banda de death metal melódico; Ross The Boss; Evergrey, los suecos del power metal; y Omnium Gatheru.

El plantel de bandas nacionales lo encabeza Barón Rojo, con su gira de despedida; seguidos de Crisix, banda de thrash metal procedente de Igualada; Gigatron, de rock humorístico; Lepoka, que ya estuvo hace dos ediciones en el Z, cuando el espectáculo solo podía disfrutarse sentados a causa de la pandemia; Dry River, rock ecléctico; Dunedain, heavy metal actual; Celtian, con su folk metal; Celtibeerian; El Altar del Holocausto; Diabulus in Musica, Noctem; Rise to Fall; Trallery; Jolly Joker; The Broken Horizon; Incursed; Ciconia; y Kritter.

El Ayuntamiento y la Diputación brindan su apoyo

Tanto Francisco Guarido, como Francisco Requejo, han transmitido el apoyo de sus instituciones hacia este tipo de eventos culturales, al ser actos de peso para la ciudad y la provincia que generan beneficios económicos, sociales y culturales, que ponen a Zamora en el mapa musical.

El alcalde ha sostenido que “se empezó de manera modesta y se ha cumplido un sueño, haciendo cosas diferentes con éxito”, por lo que es algo que espera que continúe durante muchos años más.

Por su parte, Requejo señala que estos eventos atraen a más visitantes cada año, estando ya completamente consolidado, por lo que espera que muchas miles de personas pasen esos días por Zamora.