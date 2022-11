Ahora Decide considera que los presupuestos de la Junta para Zamora en 2023 no sólo no acortan las diferencias entre las distintas provincias, sino que las agrandan, señalo Manuel Fuentes. Zamora, dijo, sólo recibe el 8% del presupuesto autonómico frente al 18% de Valladolid o León y aunque hay un 24% sin provincializar la experiencia dice que no sirve para compensar a las provincias peor dotadas.

En Sanidad, sólo el 2% de las inversiones corresponden a Zamora, frente al 24% de Valladolid o el 28% de Salamanca. En Atención Primaria la inversión en Zamora es del 0,4% del total regional, sin partidas suficientes para casi ningún centro de salud, pese a las necesidades en Benavente Sur, Villalpando o Virgen de la Concha, entre otros, mientas que en Atención Especializada es del 2,2% autonómico. En carreteras sucede algo parecido, con inversiones mínimas para actuaciones como Bóveda de Toro-Cañizal o Puebla-Portugal, entre otras mientras que la única partida bien dotada es la del carril bici del alfoz de Zamora. Hay inversiones, como la del Conservatorio de Música que habían sido anunciadas en 2008 y que han consumido tres millones en deshacer el agujero del fallido Palacio de Congresos.