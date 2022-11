Ciudadanos ha vuelto reclamar un reparto equitativo de la subida de las pensiones para que los que menos cobran vean un mayor incremento de acuerdo con la subida del IPC, que se vincule a los ingresos de cada jubilado, en lugar de optar por la subida lineal del 8,5%, ha manifestado en Zamora María Muñoz, diputada por Valencia y portavoz de ese partido en Asuntos Económicos en el Congreso.

La representante Ciudadanos ha reprochado que ese aumento lineal de las pensiones se deba únicamente "al rédito político que se traduce en votos", cuando debería buscarse abrirse un "debatirse cómo articular esa sostenibilidad", lo que permitiría que los jóvenes puedan beneficiarse mejorando su acceso al empleo.

"Vamos a ser valientes y decir lo que nadie se atreve" respecto del incremento de las pensiones, "el estatus quo lo vamos a mover" porque no puede ser que "uno de cada 4 euros vaya a las pensiones e intereses de la deuda; la mitad del presupuesto se va actividades no productivas y así el país no puede prosperar".

La diputada, acompañada por el presidente de la Diputación por Ciudadanos, Francisco Requejo, de ciudadanos recaló en la capital dentro de su periplo nacional para "regenerar la herramienta política con la que reconectar con la ciudadanía, escuchar a los afiliados y la sociedad", proyecto que está ya en su última fase, ha recalcado. Un proyecto que nace desde la fidelidad a su marchamo de "partido de centro, liberal y reformista, con las mimas ideas y sin cambio de sus principios éticos", desde la misma voluntad de "regenerar la política" con la que se fundó.