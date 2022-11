Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: El milagro de la derecha

Un viraje que se venía perpetrando en la sombra desde la debacle electoral en Cataluña, un golpe de timón que dio como resultado un nuevo líder. Los últimos días de Pablo Casado y la llegada casi mesiánica de Alberto Núñez Feijóo se describe con todo detalle en “Siete días de furia y puñales”, el último libro del periodista Graciano Palomo, que ayer vino a presentar al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, acompañado en la tribuna del paraninfo del Colegio Universitario por el senador del Partido Popular Rafael Hernando y el periodista Vicente Gil Lázaro.

“En este libro se describe un hecho relevante, que dio pie a un cambio de dirección de un partido nacional que es la alternativa”, resume el autor de este trabajo de investigación, editado por La Esfera de los Libros, donde hay dos partes fundamentales con distintos protagonistas: Pablo Casado y su caída política y Alberto Núñez Feijóo como salvador del partido y las razones de su elección.

Doble fenómeno

Para Palomo, los hechos que se precipitaron en febrero de este año dieron como resultado lo que él mismo denomina como “milagros”. Un doble fenómeno que se puede concretar en que “por un lado, no desapareció el partido ni saltó por los aires, como en su día ocurriera con UCD. Y esto no sucedió porque el PP es un partido muy consolidado en territorios, en el campo, en las provincias y en las comunidades”, detalla el periodista. La otra pata del prodigio se centra en “cómo en solo diez días, con la llegada del nuevo líder al partido, el PP se puso diez puntos por encima del jefe de Gobierno”, recuerda el protagonista de esta semana del foro del periódico.

Una de las novedades del relato de los hechos en este libro es que los hechos “se describen desde dentro cómo fue la caída de Casado y quiénes fueron los que le acuchillaron”, adelanta el autor. Por esta especial característica, además, considera que se trata de un documento “de singular importancia” para el futuro. “Puede que dentro de cien años, cuando se haga un pequeño hueco a este acontecimiento político en los libros de la historia de España, puedan tener material suficiente para entender lo que realmente pasó”, considera el periodista.

Exiliado del partido

Palomo fue uno de los españoles a los que no les sorprendió que Pablo Casado fuera exiliado del Partido Popular, pero sí las formas en las que ocurrieron los acontecimientos. “Vi rápidamente que la historia de esta caída política era interesante para escribir un libro pero lo cierto es que no me podía creer lo que estaba ocurriendo. Soy periodista ya veterano, pero nunca había visto nada igual, ni siquiera en Europa. Aunque ahora parece que los conservadores británicos nos han copiado un poco en este sentido”, bromea.

Este libro también es fruto de la suerte que tuvo el autor de ser el único que tuvo la posibilidad de hablar durante varias horas con Pablo Casado. “Eso me facilitó mucho las cosas, pero no la historia. La pulí desde otros flancos, los de aquellos que lo querían liquidar políticamente hablando”, señala.

Buenas fuentes e insomnio

De ahí también que el libro haya visto la luz pocos meses después de los sucesos que se describen, en este mismo año. “En primer lugar, tenía buenas fuentes, primigenias, y en segundo lugar, padezco de insomnio, así que a las seis de la mañana ya estoy levantado y cuando el común de los mortales se está peinando, yo ya estoy de vuelta”, ríe. La rapidez de búsqueda de datos y análisis político también se debe a que “Siete días de furia y puñales” es su décimo séptimo libro en su carrera. “Con todo ese bagaje, domino ya un poco la técnica”, asegura.

Otro periodista, Vicente Vallés, ha sido el encargado de prologar este libro, del que destaca que “el lector encontrará detalles hasta ahora desconocidos de lo que pasó en los despachos cerrados de Génova 13. También en las conversaciones de pasillo del Congreso y en las conspiraciones telefónicas. Todo eso nos ayuda a recorrer episodios que estallaron en toda su intensidad en una fatídica semana de febrero de 2022, pero que empezaron a fraguarse un año antes, cuando la “intelligentsia” de las baronías populares llegó a concluir que Casado no era el hombre. O, al menos, no era su hombre”, argumenta Vallés en su intervención al inicio del libro.

El trabajo finaliza con la explicación del cambio de política que ha provocado la llegada a la presidencia del PP de Feijóo, con lo que “ha logrado cerrar una crisis letal para el centro derecha en siete días y dar la vuelta a las encuestas, liderando la alternativa del cambio”.