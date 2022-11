Pantallas bajo control

“Son cifras preocupantes”. Así de contundente es la presidenta de Unicef Castilla y León tras analizar los datos que la entidad ha sacado a la luz a raíz del informe “Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades”. Eugenia García reconoce que este estudio “en realidad no ha descubierto nada que no se supiera ya, pero sí que pone en evidencia esa realidad social y la existencia de una preocupación real”, considera.

Entre los datos más destacados del estudio está que uno de cada tres adolescentes en Castilla y León hace un uso no adecuado de Internet y las redes sociales, uno de cada cuatro podría estar siendo víctima de ciberacoso o que uno de cada cinco podría ya tener un cierto nivel de adicción a los videojuegos. Basado en las opiniones de cerca de tres mil estudiantes de entre 11 y 18 años de 19 centros escolares de Castilla y León, el 89,9% de ellos ha confesado que se conecta a Internet todos o casi todos los días y que el 25,2% de los adolescentes pasa más de cinco horas diarias en la Red entre semana, una proporción que asciende hasta el 45,3% durante los fines de semana.

Pero el dato que más ha preocupado a la presidenta regional de Unicef es el referido al juego y las apuestas online, puesto que se estima que 2.700 alumnos de la ESO en la comunidad lo han hecho alguna vez en su vida, mientras que el 39,6% dice que su motivación fue ganar dinero. El gasto mensual no suele exceder los diez euros, pero un 18% de los jugadores se gasta más de 30 euros al mes. “Son cifras muy sorprendentes”, considera la presidenta, quien hace un llamamiento a los padres para que les subrayen lo nocivos que pueden ser los juegos de azar “tanto online como offline”, detalla. “Hay que intentar crear una estabilidad emocional para evitar este alto número de estudiantes que se siente atraído por las apuestas, sobre todo en competiciones deportivas”, detalla.

Desde el informe de Unicef también se subraya que es labor de toda la sociedad ir de la mano para abordar este problema juntos. “Las familias juegan un papel muy importante, pero deben sentirse apoyadas para poder ejercer esa labor educativa y de acompañamiento en la era digital”, considera García, quien señala que hay gran cantidad de padres “que no se ven capaces de enseñar en este campo, porque creen que ellos mismos no saben desenvolverse en él. Por eso es fundamental dotarles de medios necesarios para acompañar a sus hijos, junto con el cariño y el sentido común, aprendido juntos por el camino”, propone.

Especial importancia le da también la presidenta de Unicef en Castilla y León a la necesidad de que, para evitar graves consecuencias en esta era digital, se dote a los menores de una mejor autoestima. “Es muy importante que los niños crean en ellos mismos. Es frecuente que cuando se conectan a Internet y son acosados, se sienten solos y no son capaces de denunciar esta situación. Por eso hay que informarles bien y explicarles las herramientas de las que disponen”, argumenta. Además, considera necesario establecer una serie de normas en el hogar que tienen que cumplir todos los miembros de la familia, “como, por ejemplo, no tener el teléfono móvil en la mesa mientras se está comiendo o no llevarlo al dormitorio por las noches”. Unas rutinas que se tienen que compaginar “con empatizar con ellos y realizar actividades juntos”, añade.

Junto a los padres, el ámbito educativo es otro de los pilares fundamentales en este acompañamiento. “Además, en los colegios se cuentan con muchos más medios para hacerlo que en los hogares”, compara García, quien añade que las empresas tecnológicas también deberían tomar parte. “Ellas tienen un rol fundamental para garantizar que toda la normativa se cumpla, desde las recomendaciones de uso de un videojuego hasta la política de privacidad”, pone como ejemplos.

Lo que está claro es que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y no se puede educar al margen de su uso. Como señala la presidenta regional de Unicef, “no intentamos demonizar a Internet con este estudio, porque entendemos que es una herramienta útil, también en el ámbito de la educación, pero lo que sí podemos hacer es plantear, con estos datos en la mano, recomendaciones para que se utilice de la mejor manera posible”, apunta.

Entre estas recomendaciones que intentan proteger e impulsar a la infancia y a la juventud en el entorno digital destaca la necesidad de que las familias cuenten con herramientas y apoyo para ejercer su labor educativa y de acompañamiento; promover la importancia del sistema educativo como ámbito clave para adquirir las pautas y herramientas necesarias para manejarse en Internet, luchar contra el ciberacoso o garantizar la privacidad de los alumnos; que los propios adolescentes reciban la información necesaria para comprender los riesgos y poder denunciar las situaciones de abuso; que las instituciones diseñen estrategias de prevención eficaces, al tiempo que promueven políticas más contundentes para la protección de los menores y que la industria tecnológica garantice también esa misma protección a través de recomendaciones de uso y privacidad de los datos personales.