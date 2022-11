Los médicos de Zamora atienden al día a 8 pacientes más que antes del COVID

Pedir cita en los centros médicos de Zamora se ha vuelto tarea imposible. Los pacientes ven cada día como se alarga la espera para poder acudir a consulta. Al mismo tiempo, aumentan las quejas por la cantidad de consultorios cerrados, sobre todo en las zonas rurales, mientras los profesionales médicos reclaman que la presión asistencial continúa subiendo. Así, usuarios y profesionales cada vez están más frustrados con la realidad del sistema sanitario.

De media, cada médico de familia de la ciudad de Zamora atiende a treinta y cinco pacientes diarios y a unos veinte en los centros del entorno rural. Estas cifras suponen un incremento de ocho pacientes por día y profesional médico en las zonas urbanas y dos más en las rurales, respecto a los datos previos a la pandemia. Si se atiende a los recogidos durante el año de 2020, la presión también ha aumentado en dos pacientes en la ciudad.

En cuanto al servicio de pediatría, cada profesional atiende al menos veintiséis pacientes por día en la ciudad, seis más que en 2019. Por su parte, en enfermería, cada enfermero recibe a cuatro personas más en el entorno urbano y al doble en el rural, pasando de una media de ocho atendidos en 2019, a dieciséis actualmente.

Pese a las cifras, Zamora es, junto a Segovia, el área con menor presión asistencial de Castilla y León, si se tiene en cuenta la media entre los resultados de las zonas rurales, urbanas y semiurbanas, con Palencia y Valladolid a la cabeza, donde la media está en cuarenta y cinco y cuarenta pacientes, respectivamente, por día y médico en la Atención Primaria de los entornos urbanos. De la misma forma, la provincia se coloca la última en el listado de presión asistencial en el sector de enfermería.

Estos datos contrastan con la bajada en la frecuencia. En el entorno urbano de Zamora hay seis consultas por habitante durante el año y casi diez en el rural, uno menos en cada caso que en 2019. Atendiendo al resto de provincias, la provincia se encuentra a la cabeza en frecuencia, únicamente por detrás de Ávila, en la Medicina de Familia. En cuanto a la frecuentación en Enfermería, Zamora se encuentra por encima de la media de la comunidad.

Los datos en cuanto al número de población con tarjeta sanitaria de SACyl, en la provincia hay un total de 156.432, lo que corresponde al 92,7%, un pequeño porcentaje más que en 2019, pese a que ha disminuido la población durante el presente año y el anterior.

Por otra parte, el número de consultas en Medicina de Familia fue de 1.157.884; en enfermería de 609.660, lo que supone 150.847 visitas más que en 2020; en pediatría ha habido un total de 81.858; y en otros profesionales de la sanidad 41.636, una cifra muy por encima de la recogida en 2020 y 2019, donde se contaron 27.335 y 28.973 respectivamente. Por el contrario, en urgencias el total es de 138.020, muy por debajo de los 232.840 previos al COVID. Asimismo, la atención domiciliaria también registra una ligera bajada, pasando de 12.497 durante la pandemia a12.366 en el último año.

Los centros de salud urbanos lideran la presión asistencial

La presión asistencial mantiene una marcada diferencia entre los centros de salud que pertenecen a zonas de ciudad, respecto a los pueblos de la provincia. En los centros rurales la cifra más alta está en Mombuey, cuyos profesionales atienden cada día a una media de veintinueve pacientes; seguido de Corrales del Vino, con casi veintisiete; y el C. S. Zamora Sur a veinticuatro. Sin embargo, los de las zonas urbanas llegan a atender a cuarenta y tres, como es el caso del C. S. Santa Elena; treinta y siete en el C. S. Puerta Nueva y treinta y cuatro en el C. S. Virgen de la Concha.

Sucede lo mismo en el caso de los pediatras, que atienden cada día a treinta y un menores en el C. S. Puerta Nueva, y otros tantos en el C. S. Benavente Norte. Mientras, la cifra más alta en el entorno rural la registra el C. S. Puebla de Sanabria, con quince por cada profesional y día, lo que refleja la baja presencia de niños y jóvenes en los pueblos de Zamora.

Sin embargo, el número de Tarjetas Sanitarias Individuales por Médico de Familia es muy superior en los centros rurales, donde los médicos llegan a tener asignados a 721 pacientes en el C. S. Zamora Sur, 542 C. S. Zamora Norte o 387 en el C. S. Villalpando. Cifras que contrastan con las Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) por Pediatra, en las que únicamente tres centros médicos tienen pacientes asignados, 300 en el C. S. Puebla de Sanabria y 169 en el C. S. Alcañices.

Las intervenciones quirúrgicas superan las que se realizaron en 2019

La intervenciones quirúrgicas realizadas en Zamora han aumentado respecto a 2020, año en el que sufrieron una fuerte caída por la pandemia, superando, además, las que se llevaron a cabo en 2019. Durante 2021 se llevaron a cabo 17.972, 4.971 más que en 2020, debido al parón que sufrieron algunas intervenciones de carácter no urgente. Por este motivo, se recoge un número superior también al que se contabilizaba en 2019 (15.461), es decir 2.511 más, en parte para dar respuesta a las que estaban pendientes del año anterior.

Por ello, las intervenciones programas superan en más de tres mil casos a las de la época previa a la pandemia, mientras que las urgentes se mantienen. En lo referente al número de quirófanos en funcionamiento, en 2020 se cerró uno que se recuperó durante 2021, volviendo a tener ocho disponibles y otro más de carácter urgente.

En cuanto a la actividad obstétrica, el número de partos en la provincia ha sufrido una caída, disminuyendo hasta los 652, mientras que en 2020 hubo 734 y 773 en 2019. Por el contrario, el porcentaje de los partos por cesárea ha aumentado hasta el 29,60%.

Las actividades como las mamografías, resonancias y ecografías han sufrido una caída en el último año, respecto a 2019, lo que supone un mayor riesgo en cuanto al diagnóstico preventivo.