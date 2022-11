La tertulia política de Agustín García Calvo

La Tertulia política del Ateneo de Madrid la desarrolló Agustín García Calvo desde 1997 hasta su muerte en 2012, todos los miércoles de 8,30 a 10 de la noche, en la Sala de la Cacharrería. Las tertulias que tuvo durante toda su vida las llegó a ver como “preparación” (2006-8-23) de esta. Entre otras, pueden citarse la que Antonio Tovar tenía en el desaparecido café Castilla de Salamanca, a la que García Calvo acudía siendo estudiante de Clásicas. Y, posteriormente, ya dirigidas por él, las de Zamora y Sevilla, en los años 50 y 60; la famosa tertulia La Horda del café La Boule d’Or, del Barrio latino de París, y las que, una vez vuelto a España del exilio, tuvo en los cafés Arranz y Manuela, y en la Fundación La Aurora Intermitente.

García Calvo inició la tertulia del Ateneo “el año ’97, en que, liberado ya de todo cargo de enseñanza oficial, he venido a montar en el Ateneo eso que no se sabe bien qué es, pero querría ser lo contrario de la enseñanza”. La tertulia fue el centro de su vida como se refleja en su impresionante fidelidad a la del Ateneo. En los 15 años solo faltó unas pocas veces, y por enfermedad. Había tertulia incluso en julio y agosto, los días de fiesta, en Navidad. El último año de su vida, la enfermedad no le dejó muchas veces acudir, pero la reunión se realizaba dirigida por sus discípulos. En 2009 se asombraba de su duración: “semana tras semana, a la misma hora, una cantidad de gente que no baja mucho, ni siquiera en vacaciones, de las ciento, [...] es [...] tan raro que casi uno podría asegurar que no ha sucedido nunca en el mundo” (2009-12-30).

La tertulia fue el centro de su vida como se refleja en su impresionante fidelidad a la del Ateneo. En los 15 años solo faltó unas pocas veces, y por enfermedad

La importancia de la tertulia para él se advierte en expresiones suyas como que era “casi el rato que más cerca se puede decir que vivo” (2010-6-9), o que los tertulianos eran la gente que más quería en el mundo (2011-8-10). Según dijo, era la única cosa que conocía que funcionara bien (2006-9-13). Durante sus últimos meses estuvo muy pendiente de ella, y sabemos por Isabel Escudero. Su hijo Víctor afirma que la Tertulia fue una de las cosas que más le ayudaron a sentirse vivo” en sus últimos años. La asistencia a la tertulia era de unas cien personas de media. Según dijo él mismo, ni en soledad, ni en familia, ni con los amigos, ni en el trabajo, se puede hacer lo que se hacía allí, esto es, razonar, o, como él prefería: dejarse hablar. Se deja uno hablar cuando desaparece, es decir, cuando deja de opinar, de emitir opiniones individuales, que no son a la postre más que las ideas establecidas, ya dichas por estar mandadas.

La democracia, que él consideraba un régimen desarrollado en que se ha venido a parar como si fuera el final de los tiempos, se sustenta en la idea de que cada cual tiene su opinión, cuando todo el mundo sabe que las opiniones se construyen desde arriba. Por eso pensaba que era en la tertulia donde más podía descargarse del nombre propio, donde lo que dijera estaba más cerca de sonar a común. Por eso, pudiera resultar desorientadora la utilización del término tertulia en esta denominación de Tertulia política—como también ocurre con el término política—, acostumbrados como estamos a las tertulias al uso, tan extendidas hoy día en los medios de comunicación, donde se discuten opiniones a trompicones. “Ésta se llama tertulia, seguramente se llamó así por modestia, pero desde luego no tiene que ver nada con esa especie de entrecruce de opiniones” (2009-9-9).