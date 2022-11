Drogas en Zamora: “Birras, porrillos” y una buena tarde entre amigos

Tres bolsas de “zip” y 498 gramos de cogollos de cannabis, la dosis justa para pasar unas buenas tardes de birras y porros durante toda la semana en casa de un amigo, el mismo varón al que la Policía Nacional detuvo cuando conducía un turismo a las 12.30 horas, en la avenida de Requejo de Zamora, en cuyo interior se encontraba ese “encargo” de la cuadrilla de amigos, manifestó un zamorano imputado por la Fiscalía de Zamora por un delito de tráfico de drogas, que exige una condena a 3 años de cárcel y multa de 5.980 euros.

No solo el acusado lo desmintió, sino que explicó que aquel 27 de octubre regresaba de "pillar" marihuana para el grupo, cinco con él, que se reúnen en su domicilio para fumar, “cada uno cogemos 120 o 130 euros de cannabis a la semana y tomarnos unas cervezas” lo largo de la semana, un argumento que repitieron dos de los integrantes de la cuadrilla, “somos siempre los mismos consumidores”, declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal.

Otros dos integrantes del grupo no pudieron corroborar su versión porque “uno se ha muerto no hace ni un año y el otro se ha ido a Portugal porque lo dejó la novia”, sostuvo el al ser interrogados por la fiscal procesado, datos que repitieron los otros dos amigos del acusado que continúan residiendo en Zamora.

Las reuniones eran en casa del imputado “porque yo tengo niños; nos tomamos unas cervezas y unos porrillos”, manifestó uno de los testigos, mientras otro no lograba precisar el número de personas que se daban cita cada tarde para fumar cannabis, “cinco o seis, alguna vez alguno más”.

De lo que no quedó duda es de que “somos todos consumidores habituales” de cannabis, uno de ellos “desde hace tres años”.

“Se queda con él, algún amigo también viene, y se fuman porros como usted se puede tomar una cerveza con una amiga”, contestó uno de los testigos al Ministerio Público para restar importancia a los encuentros semanales en el domicilio del imputado.

La sentencia clave

Una conducta que podría verse amparada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 que permitió la absolución de un acusado por tráfico de drogas porque la cantidad incautada era lo equivalente al consumo medio diario por persona que permite la Ley en un domicilio particular, una sentencia a la que el abogado del imputado zamorano hizo referencia para pedir la exculpción de su cliente.

En el caso del cannabis ese consumo diario de 20 gramos por persona en un domicilio particular, lo que implicaría que cada uno de los integrantes del grupo de los cuatro amigos zamoranos podrían consumir hasta 125,5 gramos de cannabis a la semana cada uno y estarían actuando dentro de la legalidad, ya que no llegan a la cantidad mínima que descarta el tráfico de drogas.

Por si ese argumento no bastara, el letrado se refirió a otra sentencia de 2015 que indica que cuando ese consumo de cantidad mínima permitida se realiza “en casa o compartido entre consumidores habituales en un lugar cerrado” no se puede condenar.

La decisión está en manos de la magistrada en este caso de Zamora que deberá decidir si, como sostiene la Fiscalía, el casi medio kilo de cogollos de cannabis es demasiado para el consumo de cada uno de los miembros del grupo y la droga aprehendida por la Policía Nacional era para su venta al menudeo o si, por el contrario, no existe ningún tráfico de drogas.