"Ya no se respeta ni a los muertos". Esto es lo que dicen algunos de los familiares que acuden estos días al cementerio San Atilano de Zamora para adecentar las sepulturas y llevar flores a sus seres queridos ante la llegada de Todos los Santos. Centros de flores, ramos, placas, faroles y hasta velas son sustraídos de las sepulturas provocando la "indignación" de los usuarios del camposanto zamorano.

La situación no es nueva y, aunque se produce durante todo el año, los robos se acentúan estos días de mayor afluencia de personas y decoración floral.

"Tengo a mi madre en un nicho arriba del todo, es decir, para subir hay que poner escaleras... pues suben y nos quitan flores", explica otra afectada.

Testimonios

Los testimonios son muchos. Otra zamorana cuenta cómo "a mi padre le robaron varias veces hasta un farol que nunca volvimos a ver", explica, mientras que otra añade que "a mi madre le robaron una placa de plata que estaba grabada".

La llamada de alarma de las últimas horas en redes sociales ha hecho que muchos zamoranos se sumen a la petición. "Yo he ido hoy y me faltaba un ramo de flores, solo me han dejado el macetero, así está la cosa", lamenta una vecina. A ella se suma la declaración de otra usuaria, que asegura "estar curada de espanto desde hace tiempo, llevo gladiolos y margaritas por la mañana y por la tarde ya no queda más que el papel".

Ni con silicona: más vigilancia

Los "robaflores" van más allá hasta el punto de no hacer resistencia ni al pegamento. "Nosotras en la sepultura de mi padre todos los años nos quitan los centros de flores... ¡y eso que los pegamos con silicona!". A lo que otra vecina le responde: "Yo ya dejé de poner jarrones bonitos, me los robaban incluso los de mármol pegados".

Además de la denuncia, los usuarios afectados lanzan una petición al Ayuntamiento de Zamora: "Por favor, más vigilancia".

Vendedores de flores, "en la otra punta"

A las quejas por los robos se suman las críticas de algunos usuarios del camposanto de Zamora por la ubicación de los vendedores de flores: "Están en la otra punta del cementerio". No obstante, en el lugar donde otros años estaban ubicados "está prohibido aparcar, todo son facilidades".