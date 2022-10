Un pequeño estafador anda suelto por Zamora

Una buena historia, argumentada al mínimo detalle y capaz de tocar la fibra, y la estafa está prácticamente garantizada. Y más si el principal actor es un adolescente de unos 16 años recién trasladado con su familia a Zamora que relata que sus padres están hospitalizados en Burgos tras sufrir un accidente de tráfico cuando regresaban a esa localidad para recoger más enseres. Una "pelicula", con alguna variante, que han escuchado ya dueños de media docena de comercios de la capital y ciudadanos.

La historia ha corrido por la ciudad después de que la última víctima lo contara esta misma mañana: sigue esperando la devolución del dinero supuestamente prestado para que el adolescente desesperado pudiera regresar junto a sus padres.

La trama comenzaba a desarrollarse en la mañana de este sábado, 29 de octubre, sin incoherencias a preguntas de la zamorana que terminaría dando muestras de su empatía y entregar casi 30 euros al menor, “me prometió que me lo devolvería hoy mismo por la mañana”, aunque a la mujer lo que le ha dolido es el engaño, “el dinero me da igual, pero quiero que la gente lo sepa para que no caiga nadie”, ha declarado a este diario.

El menor dio rienda suelta a sus dotes como actor y llegó a especificar a su altruista interlocutora, que se había interesado sinceramente por su situación para ayudarle, que “no podré venir porque estaré con mis padres en el hospital, pero vendrán a dárselos”.

Al “sobrecogedor” relato, el estafador disfrazado de adolescente, “con lágrimas en los ojos”, mantiene un guion impecable, explica la víctima de la estafa. Un guion en el que introduce a un hermano pequeño a cuyo cuidado le dejaron los padres en el piso alquilado de la calle del Riego mientras ellos se desplazaban a la ciudad burgalesa. Un detalle que le permitirá justificar que los 27 euros que pide como ayuda es lo que “le costaban los billetes de autobús a Burgos para él y para su hermano”.

La zamorana empatizó enseguida, “me acordé de los hijos de mis amigos, si les pasara algo parecido, me gustaría que alguien les ayudara”, precisa, “ves a un niño que te conmueve, me pareció tan cruel toda la historia que me la creí”. Ante sí tenía a un joven con una sudadera blanca, con la capucha puesta y mascarilla, con vaqueros y deportivos, bien aseado y perfumado, un aspecto que no levantaba ninguna sospecha.

Aunque “me pareció una historia rocambolesca, me dio explicaciones y me preocupé por el chaval, “¡'qué faena que te pase esto y que estés solo con tu hermano!”, le comenté”. Incluso la dueña a cuyo negoció entre el adolescente le preguntó si no podía su familia enviarle un giro postal, pero el menor tenía respuesta para todo: "correos estaba cerrado". “¿Y un bizum ?”, le indicó, a lo que replicó que “no pueden porque soy menor”.

Cuando le entregó el dinero, “él salió muy rápido, se quitó la mascarilla, se metió por la calle de Pelayo”, la mujer le había seguido hasta la puerta y al ver la actitud del estafador comenzó a sospechar que le acaban de engañar. Sobre todo, porque “si me había dicho que vivía en El Riego y tenía allí a su hermano, ¿cómo es que se va hacia arriba de San Torcuato?, pero te pilla así y lo haces”. Y es que le dio su nombre, Óscar y hasta el número de teléfono móvil, “ni he llamado”. Lo que lamenta esta zamorana es que “después pagan justos por pecadores”.