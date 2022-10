Zamora es la única provincia de Castilla y León sin casos de acoso escolar

Zamora mantiene a raya el acoso escolar, hasta el punto de convertirse en la única provincia donde no se ha confirmado ningún caso de abuso durante los últimos dos cursos. Los datos los ha aportado la Consejería de Educación en su informe “La convivencia escolar en Castilla y León” relativo a los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022. Un periodo en el que los centros educativos de este territorio, no obstante, sí que han detectado 45 posibles casos, 23 en un curso y 22 en el otro, aunque sin llegar a certificarlos de ninguna manera. Lo que sí se ha podido dar por verdadero es un caso de ciberacoso, aunque desde la administración no han trascendido más datos sobre la gravedad del asunto. Pese a todo, las cifras mantienen a colegios e institutos zamoranos entre los más seguros para los alumnos de toda la comunidad autónoma.

El informe elaborado por la Consejería de Educación revela que más de la mitad de los colegios e institutos públicos y privados de la provincia de Zamora han comunicado incidencias relacionadas con malos hábitos. Se considera incidencia al número de ocasiones en las que un alumno ha tenido un comportamiento tal, que va en contra de las normas de convivencia establecidas en el reglamento del régimen interno de cada centro. En esta estadística, Zamora también se encuentra a la cola de Castilla y León, donde la media de centros afectados asciende al 64%. Los expertos apuntan en Zamora a la prevención y detección para frenar el acoso escolar Las incidencias, de acuerdo con los datos recabados por la administración, tienen que ver con aspectos físicos, madurativos o relacionados por encima de cualquier otro motivo de confrontación, aunque cerca aparecen las incidencias relacionadas con el origen o la cultura del alumnado y también las relacionadas con el sexo y la identidad sexual. De manera general, el perfil es mayoritariamente masculino y está afectado por la disrupción escolar en el desarrollo de tareas académicas. La Junta de Castilla y León apuesta en los últimos años por la mediación y el acuerdo reeducativo para solventar este tipo de conflictos. Con ello, se pretende que el alumnado adquiera un mayor protagonismo en su cambio comportamental, todo ello dentro de una decidida apuesta por las medidas educativas frente a las meramente punitivas. Entre las actuaciones llevadas a cabo figuran prácticas restaurativas, círculos de diálogo y otras actividades vinculadas a los postulados de la convivencia. El IES Maestro Haedo de la capital zamorana ha tenido una mención especial en este informe por ser uno de los dos únicos centros de toda la comunidad autónoma en desarrollar experiencias de calidad que contemplan actuaciones en materia de convivencia en el ámbito escolar.