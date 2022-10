Zamora afronta un nuevo cambio horario

La Comisión Europea elaboró una propuesta para eliminar el cambio de hora de invierno (previsto para esta madrugada de sábado a domingo) y verano, vigente desde que la crisis del petróleo aconsejara tomar medidas de ahorro energético allá por los años 80 del pasado siglo. España creó en 2018 una comisión de expertos para estudiar la reforma de la hora oficial, que el 2019 emitió un informe que básicamente dijo que mejor “mantenella y no enmendalla”. Decían los expertos que no era “aconsejable producir ningún cambio precipitado de los husos horarios mientras no existiese consenso compartido, una difusión práctica a la ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta”. Y venía a decir que era mejor hacer coincidir el cambio del uso horario con las modificaciones del uso del tiempo que persigan “pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad”.

Dicho de otra forma, la expectativa creada hace unos años para terminar con esta especie de pesadilla que es el cambio de hora va a seguir al menos hasta 2026, con la implantación del horario de verano el último domingo de marzo y el de invierno tan día como este último domingo de octubre. Según los expertos en la materia el que acabamos de adoptar, el de invierno, sería el horario más adecuado para la salud, ya que está más acorde con la salida de la luz solar en el inicio de la jornada laboral y teóricamente el ritmo biológico se adapta mejor y el ciclo de sueño-vigilia es más natural que el del verano. Cada ciudadano tiene, claro su opinión sobre cuál es el mejor horario, aunque parece que hay un consenso bastante generalizado en que la modificación del horario de invierno y verano sirve para bien poco. A lo largo de la historia el asunto del huso horario, que es como técnicamente se denomina la materia ha tenido sus cambios, por distintos motivos, incluso de ideología política. Así, la España del siglo XIX tenía distintos usos horarios, ya que la hora del amanecer y el anochecer es bastante diferente en el oeste que el este. Así, entre la hora de un reloj de Galicia y otro de Mallorca había casi 60 minutos de diferencia. Con el desarrollo del ferrocarril esta circunstancia generaba muchos problemas, de tal suerte que la ley ferroviaria de 1878 obligó a las compañías a publicar sus viajes con dos columnas, una con la hora de la empresa y otra con la hora de la ciudad del viaje. Poco después, un decreto oficial del 1 de enero de 1901 ajusta el horario de todo el país al del Meridiano de Greenwich, la famosa hora GMT (Greenwich Meridian Time). En 1938, en plena Guerra Civil, el bando republicano adelanta el reloj una hora en verano mientras el franquista continúa con la hora GMT. Pero acabado el conflicto Franco decide que España se alinee con Alemania y se ajuste al huso horario CET (Central European Time) y el 16 de marzo de 1940 a las 23.00 horas los relojes avanzaron 60 minutos. Este horario permaneció vigente hasta que aparece la crisis del petróleo y los países establecen, como medida de ahorro, un horario distinto para invierno y verano. A España llega, de la mano de la Comunidad Europea, en 1981: el último domingo de marzo y el último de septiembre se adelanta y atrasa una hora el reloj. En 1996, esta última fecha se pasa al último domingo de octubre.