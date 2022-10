"El presupuesto de Sánchez es tóxico, envenenado y el de Mañueco es el antídoto que se resume en más inversión, menos impuestos, más familia" Con esta frase se despachó la procuradora popular Leticia García Sánchez en la valoración del presupuesto 2023 de la Junta para Zamora, realizada junto a su correligionario Óscar Reguera este sábado en la sede del Partido Popular en Víctor Gallego.

"La inversión aumenta para Zamora en un 155%, por lo que estamos especialmente satisfechos, ya que pasamos de 33,8 millones a 86,4 millones de euros. El Gobierno de Sánchez ha recortado un 6,7% la inversión en Zamora sobre una cuantía muy baja de los años anteriores", indicó Leticia García.

"Es el resultado del compromiso de Mañueco con la provincia de Zamora, a pesar de las dificultades económicas. Pedro Sánchez se pasea por aquí a darnos palmaditas en la espalda y luego el dinero se lo lleva a otro sitio”, dijo Leticia García. Óscar Reguera añadía que “es un presupuesto histórico” por su cuantía y de “apoyo inequívoco al mundo rural”.

En inversiones García Sánchez destacó el crecimiento de Economía y Hacienda que crece de 1,5 a 4,5 millones con 1,8 millones para el polígono Puerta del Noroeste de Benavente “un poco más de lo que preveía el alcalde y veremos cómo acaba ese tema" o un millón de euros para Monte la Reina que ojala podamos ejecutar.

Destacó los 2,9 millones para el Museo de Semana Santa, 2,8 para el Centro Cívico, 9,4 millones para la residencia de Zamora, 1,9 millones para la reforma de la residencia de Benavente, el nuevo Conservatorio de Música con 4,5 millones y el proyecto Inveat de equipamiento de hospitales o los 11 millones en educación entre ellos 1,2 en el Instituto María de Molina.

Carretera de Puebla a Rihonor

En carreteras Leticia García destacó un importante arreglo de las más demandadas. Admitió que la partida para la carretera Puebla de Sanabria-Rihonor que enlazaría con Portugal “puede ser escasa” con 50.000 euros aunque “estos presupuestos pueden ser ampliables” y defendió el esfuerzo realizado para mejorar la financiación en conservación incluir actuaciones muy demandadas como la de La Bóveda de Toro a Cañizal e importantes actuaciones en viaductos.

En cultura el presupuesto pasa de 1,75 millones a 7,76 millones para Zamora, buena parte de ellos para el patrimonio cultural de Zamora. Destacó los 19 millones de Somacyl.

Los 65 millones de La Culebra

Los procuradores defendieron que se va a cumplir la promesa de invertir 65 millones de euros en la Sierra de la Culebra, la zona afectada por los incendios forestales. Preguntado por si con partidas como la prevista para el próximo año de 1,35 millones para infraestructuras viales se tardarían varias décadas en cumplir esa promesa, Reguera indicó que hay otras muchas inversiones pendientes que son horizontales para varias consejerías, muchas con partidas sin provincializar, para aclareo, retirada de madera, repoblaciones, tratamientos silvícolas o reposición de todo tipo de daños en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras particulares.

Impuestos

En impuestos somos claros defensores de la bajada. Se duplican los beneficios fiscales que para Zamora serán de 45.227.260 euros con 12.843 beneficiarios, a los que se añaden los 57.000 contribuyentes que se van a beneficiar de la bajada del tramo autonómico del IRPF en un 5,3%. Además, se aplican las bonificaciones de las tasas de pesca, caza, veterinarias o industria.

En familia, destacó los 1.860 millones de euros en políticas para este fin para natalidad, escuelas infantiles o guarderías, entre otras cosas. El 81% del presupuesto es eminentemente social.

Plan de la Raya

Con respecto al Plan de la Raya anunciado por Mañueco los procuradores indicaron que “eso es un compromiso claro. Es verdad que no figura en los presupuestos, pero la Junta está trabajando intensamente en ello, lo ha dicho esta semana el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones. Este plan se va a llevar a cabo, pero no queremos que eso se convierta en un bluf como el Plan del Oeste del Partido Socialista. En el presupuesto no va figurar nada que sea humo, estará cuando haya actuaciones concretas.

DETALLE DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2023 PARA ZAMORA