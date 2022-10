La Junta de Castilla y León ha eliminado el plan de empleo local Preplan, que suponía la llegada de más de 400.000 euros al Ayuntamiento de Zamora y otros tantos a la Diputación para la contratación de entre 500 y 600 desempleados al año durante 180 días para la realización de obras en los pueblos.

Lo han denunciado Luis Castro, secretario de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y Ángel del Carmen, secretario general de UGT durante la concentración convocada a las puertas del Ecyl de Zamora en la calle doctor Fleming para denunciar el "desmantelamiento" del servicio público de empleo autonómico.

Luis Castro explicó que "se han eliminado programas dotados con mucho dinero que habrá que devolver porque eran transferencias del Estado" y además se comprometerá la financiación futura de programas de "inserción, formación y empleo para Zamora". Además del Preplan, de obras de interés general en los pueblos se han eliminado programas de orientación para desempleados y ocupados para marcar itinerarios personalizados de empleo, programas de igualdad, en los que se ha dejado de contratar a técnicos de igualdad y de desarrollo local en las diputaciones. Son cien millones de euros de recortes en toda la comunidad.

De ellos, indicó Ángel del Carmen, entre dos y tres millones correspondían a la provincia de Zamora. "En este afán por destruir a los sindicatos y centrales empresariales que no les gusta están desmantelando un organismo que estaba funcionando, como es el Ecyl y se cargan programas como el Preplan, que daba 400.000 euros al Ayuntamiento y casi medio millón a la Diputación y que daba trabajo a entre 500 y 600 personas durante 180 días al año. Se han cargado programas de igualdad, de apoyo a la emigración y formación a los trabajadores y los están privatizando".

El Centro de Formación Ocupacional, sin funcionar

Del Carmen denunció que este vaciado de contenido de las políticas públicas de empleo hace que el Centro de Formación Ocupacional del Ecyl en la carretera de La Hiniesta esté ahora mismo sin ninguna actividad. "La escuela de formación del Ecyl está parada. Han invertido varios millones de euros para adecuar las instalaciones, tiene ocho profesores sentados una mesa sin carga de trabajo. Lo que hay en el fondo es que quieren dar los cursos a empresas privadas cediéndoles las instalaciones públicas", explicó Del Carmen.

El sindicalista aseguró que los programas de prevención de riesgos laborales en las empresas "funcionaban mejor con los sindicatos que cuando los hacían los empresarios".

La Oficina de Empleo de Zamora, con 28 empleados, no es de las peor dotadas de la comunidad, aunque los sindicatos entienden que es una plantilla corta para atender a los nueve mil parados de la provincia. Denunciaron la desaparición de la figura de los prospectores de empleo, creada para buscar ofertas laborales en el tejido empresarial de Zamora.

Los parados no viven del aire

Con respecto a las declaraciones del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, respecto a que la gente no trabaja porque no quiere, Del Carmen replicó que "siempre puede haber alguien que trabaje porque no quiera, porque en todo el mundo hay vagos y aprovechados. Pero en Zamora la gente no trabaja porque no hay ofertas de empleo adecuadas sobre todo para los jóvenes o personas sin cualificación".

Teniendo en cuenta que casi cinco mil de los nueve mil desempleados de Zamora no reciben ayudas "se comprende que si esa gente no vive del aire querría trabajar".