La reordenación del tráfico en la Ronda del Degolladero permitirá crear otras 50 nuevas plazas de aparcamiento, anunció el alcalde, Francisco Guarido en el transcurso de los debates del Pleno del Ayuntamiento de octubre. Lo hizo en respuesta a las críticas de la portavoz de Ciudadanos, Cruz Lucas, por la eliminación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad “sin una planificación”. Crítica que vino al caso de un punto que nada tenía que ver con eso, ya que era una modificación de crédito para subir el sueldo un 1,5% a los funcionarios y ampliar aceras en tres barrios, lo que le llevó al portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Ángel Viñas a confesar que “nunca me voy a llevar bien con usted porque no le entiendo ni una palabra”.

Otra modificación de crédito para dar luz verde a los once proyectos que se financiarán con cargo a los presupuestos participativos concitó la crítica unánime de la oposición al no comprender las “razones técnicas” que han tumbado muchas de las propuestas ciudadanas. La propia Lucas, el socialista David Gago y el popular Víctor López de la Parte coincidieron en pedir que se mejore la participación, aunque estos últimos tras un pequeño “pique”. Gago criticó que ningún popular se acercase a una reunión sobre el cambio climático convocada por el equipo de Gobierno, lo que López se tomó como “una reprimenda” de su compañero de banquillo en su calidad de profesor, lo que sentó mal al socialista porque no entendía a qué venía mencionar su profesión en el debate político.

Adiós remanentes

No pasó a mayores la cosa. Lucas criticó que el Ayuntamiento se haya gastado los 45 millones de euros de remanente y que le quede apenas uno, el 2,17% del total. “Si nos gastamos el remanente nos critican, y si no también”, replicó Guarido, quien explicó que muchos proyectos figuran con financiación municipal del 100% con cargo al remanente, aunque en realidad un gran porcentaje va con fondos europeos, con lo que el sobrante es mayor. Frente a la crítica de Lucas sobre lo poco que se ve en la ciudad esa inversión, Viñas respondió que “todo está en la ciudad, no en nuestros bolsillos”.

La moción del socialista David Gago para que se tuviera en cuenta un estudio que ha realizado sobre las fachadas de la ciudad para mejorar su protección no se llegó a debatir, ya que sólo los tres ediles del puño y la rosa votaron a favor de la urgencia de la propuesta, que es lo que permitiría su inclusión en el orden del día del Pleno.

Y el alcalde prometió tener en cuenta el ruego del popular López de la Parte para que se estudie y en su caso se corrija la estrechez del nuevo acceso tras las obras a Magistral Romero, Campo de Marte con Amargura o Luis Ulloa Pereira, para que no pase como ocurre con la embocadura de Pablo Morillo, tan angosta que los coches han de frenar del todo y prácticamente hacer maniobra para entrar, lo que provoca algún percance si los conductores de los automóviles que van detrás no andan listos.

Derribo de la Muralla

En el orden del día del Pleno, asuntos de trámite, resueltos sin votos en contra. Rechazado el recurso de una empresa ya hay vía libre para el derribo de los inmuebles 43, 45, 47 y 49 de la Ronda de la Feria para seguir liberando la Muralla. Se rechazó el recurso de la empresa de la depuradora de aguas sucias contra la reclamación de un millón por cobros indebidos y se aprobaron las referidas modificaciones de créditos que permitirán hacer, entre otros, el parque de Calisteína o la pérgola de la Puerta de la Feria.