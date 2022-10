Zamora continúa inmersa en su particular escalada de temperaturas con unos mercurios que podrán alcanzar los 24 grados de máxima este viernes, 28 de octubre. La jornada ha amanecido con nubes y claros, pero sin agua a la vista en el panorama meteorológico. Sí habrá lluvia puntual, en cambio, a partir de mañana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Aquí tienes la previsión meteorológica en Zamora para los próximos días:

La jornada ha amanecido despejada pero con nubes intermitentes que no abandonarán el cielo de Zamora durante todo el viernes. La climatología, no obstante, es muy agradable desde primera hora de la mañana. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 12 grados.

¡Buenos días! Viernes de cielos nubosos en la mayor parte de la Comunidad, con probabilidad de brumas y bancos de niebla en el noroeste. Hay aviso 🟡 de la @AEMET_CyL en el norte de las provincias de #León y #Palencia por rachas de viento de hasta 80 kms/h. pic.twitter.com/3yazlS0klz — 112 Castilla y León (@112cyl) 28 de octubre de 2022

El fin de semana

Será agradable, en cuanto a temperaturas, pero enturbiado por los episodios lluviosos que irán y vendrán durante las próximas jornadas. Halloween y la fiesta de Todos los Santos quedan así en el aire y a expensas de las precipitaciones.

El panorama meteorológico es similar en toda la provincia. No obstante, la lluvia permanece en la comarca de Sanabria, que se lleva la peor parte de la previsión meteorológica provincial.