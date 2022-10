Coldplay en Zamora. Sí, has leído bien. El 29 de octubre, podrás vivir en directo el concierto de la banda británica en el Multicines de Zamora. Puedes vivir el impresionante espectáculo de Coldplay Music of the Spheres desde la capital zamorana, donde se conectará directamente con el evento en River Plate de Bueno Aires.

Una gira que esta batiendo todos los récords, y que ahora puedes vivir desde la gran pantalla. Una experiencia única Podrás disfrutar del concierto en la gran pantalla directamente desde Argentina, vibrando con los clásicos de toda su carrera, como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe, en un estadio lleno de vida, luces, fuegos artificiales y emoción. Una experiencia única en Zamora para disfrutar del concierto "en vivo". Esta producción estará dirigida por el aclamado director Paul Dugdale, ganador del BAFTA y nominado al Grammy. Horario y entradas Los usuarios que quieran asistir tienen que tener en cuenta que la hora del directo varía de la hora del estreno en cines, para adecuarse al horario europeo. En Zamora, el directo dará comienzo a las 20:00 horas. Para los más interesados, ya están disponibles las entradas, a la venta en taquilla o por la propia página de Multicines Zamora.