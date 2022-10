El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos de Margarida, alertó este martes sobre la posible desaparición de determinados negocios de tamaño familiar “que se sostienen con beneficios mínimos y que afrontan una realidad insostenible” a causa de la inflación en la provincia de Zamora. El dato interanual del IPC se sitúa en estos momentos en el 10,1%, lo que implica un incremento de los costes que ya “está haciendo mella” principalmente en las empresas del sector servicios, que constituyen el grueso de las firmas que operan tanto en la ciudad como en el medio rural.

De Margarida realizó este análisis en el contexto de su visita a Zamora para reunirse con una veintena de economistas de la provincia y para mantener encuentros de trabajo con los responsables provinciales de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Registro Mercantil, con quienes procuró “estrechar lazos” para mantener una línea de trabajo que redunde en un beneficio para la sociedad.

La reestructuración empresarial

También en estas sesiones, el telón de fondo fue el alza de los precios y la situación macroeconómica “desproporcionada” que sufren los negocios y los ciudadanos: “Si esto perdura tiene que haber una reestructuración del sistema empresarial”, apuntó De Margarida, que lamentó que lo que debería ser una transición lenta pueda convertirse en una transformación “de gran impacto que puede ser difícil de asumir para determinados negocios” más pequeños.

En esa línea, el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora explicó que los fondos Next Generation no estaban previstos para sacar a flote a las empresas en este marco inflacionista, sino para impulsar medidas como la digitalización de las empresas: “Esta financiación tendrá éxito si la situación empieza a estabilizarse pero, si no, tenemos nuestras dudas”, advirtió Juan Carlos de Margarida.

Además, el experto economista apuntó que los territorios deben dotarse de una industria con músculo que resista mejor los envites que puedan llegar. “La industria a la que me refiero no tiene por qué ser una fábrica de coches. Ahí incluyo también al turismo o a la cultura”, matizó De Margarida, que abogó por que Zamora potencie estos aspectos.

En cuanto al papel de las instituciones en este escenario, el presidente de Ecova demandó que los Gobiernos generen “certidumbre y estabilidad” de cara a un futuro que ya de por sí abre bastantes incógnitas sin que medie intervención alguna. De Margarida explicó que, mientras se mantenga la guerra en Rusia, será complicado que los precios de la energía disminuyan y que, por tanto, la inflación baje: “Lo que hay que procurar es que se estabilice”, indicó el representante de los economistas, consciente de que se avecina un invierno complicado.