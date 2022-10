“Si me regalan la sal” en las bacaladeras de Portugal, “yo no puedo facturar porque, entonces, Hacienda me cruje”, manifestó ayer uno de los fundadores y propietarios de la empresa Transportes Castellanos Edype, el imputado en el denominado “caso de la sal” durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora, de iniciales D.M.H., procesado por el delito de estafa al Ministerio de Fomento tras cobrar entre 35.000 y 45.000 euros por el fundente “de mala calidad por ser de desecho” , según la Fiscalía de Zamora, entregado a la UTE Rionegro, adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras de Sanabria-La Carbellada, adjudataria del Ministerio de Fomento. Solo existen albaranes, no certificaciones, según la fiscal.