El miedo entre los vecinos de Carbajales de Alba va en aumento tras los robos ocurridos en dos casas ocurridos en la madrugada de este viernes, 21 de octubre, el temor a ser la próxima víctima está llevando a algunos residentes a colocar alarmas para sentirse protegidos, un gasto nada despreciable para los pensionistas, "50 euros al mes, que con las pensiones tan justas que tenemos pues es mucho dinero para nosotros", ha declarado un carbajalino.

El dedo acusador vuelve a recaer sobre el joven de 19 años de iniciales L.R., ya detenido por este tipo de delito, a quien volvieron a ver merodeando por la zona de los asaltos e incluso se le escuchó hablar por teléfono con alguien que "le decía "de eso no nos traigas más que ya tenemos". No sabemos a qué enseres de las casas se referiría", ha explicado otra persona que recuerda que se ha llevado desde televisiones a equipos de música de las casas en las que se le acusa de haber entrado para robar.

Impotencia y Movilizaciones

Los robos en las casas están extendiendo el pánico entre los ancianos y ancianas, a los que el hombre ha increpado y amenazado incluso de muerte, "no se puede vivir así, estamos muertos de miedo, puede haber un conflicto grave", la situación está tomando tales tintes que los vecinos están estudiando venir a la capital para llevar a cabo una manifestación por las calles de Zamora ante la impotencia y el abandono que sienten por parte de las autoridades, puesto que la entrada en viviendas para desvalijarlas se viene sucediendo desde hace casi un año, más de una veintena, han contabilizado. "Pero pueden haber entrado en más porque al no venir por aquí los hijos de los dueños desde hace tiempo, pues no se ha detectado, por eso muchos están viniendo para comprobar si han sufrido asaltos".

Reiteran al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, "que haga algo", así como a la Fiscalía de Zamora para "que le incapaciten y puedan internarlo en algún lugar, no está para andar por el pueblo. Su padre llora, está desesperado" porque tampoco sabe cómo impedir que su hijo haga de las suyas.

"Esto no puede continuar, el subdelegado tiene que tomar medidas, antes teníamos aquí cuartel de la Guardia Civil y había más vigilancia, tendrán que hacer algo para protegernos", ha subrayo una de las personas que vive en Carbajales. Si se da aviso a la Comandancia de Zamora, se envía una patrulla, "pero antes estaban continuamente y hacían rondas".

Desde la comprensión de que el joven puede tener problemas que expliquen su conducta, insisten en que "cualquier día puede ocrerrir algo porque si le miras, te inulta, te desafía y te amenaza", y no descartan que "alguien se enfrente y le dé un mal golpe", o que el joven "pase de las palabras pase a la acción".

Lanzar huevos

De hecho, en días pasados ya dio rienda suelta a esa agresividad, "amenazó y comenzó a tirar huevos a dos hermanas que acaban de perder a sus padres y salen a pasear por al caer la noche. Pues el chico cogería huevos a su padre", que reside en Carbajales y trabaja el campo, "o los robaría, y se los lanzó, ¡las puso buenas! y sin que ellas le hubieran provocado". Además, esta localidad de unos 500 habitantes censados "está muerta y hay mujeres que tienen miedo hasta de salir de sus casas".

"Esto es terrible y ver que no se está haciendo nada..., la gente está llamando a los hijos que viven fuera para que vengan, al menos, los fines de semana. La única solución es poner alarmas y verjas en las ventanas y las puertas". Y es que los vecinos no pegan ojo por la noche en prevención de que puedan entrar en sus casas, ya que L.R. ya advirtió que iba a empezar a robar en las casas habitadas también, según han puntualizado algunas personas residentes en el municipio.

Romper cristales para entrar

Los vecinos cuentan que los ladrones, que eligen previamente las casas en las que entrar a robar, suelen acceder a las terrazas para levantar la persiana, romper el cristas y abrir la ventana para penetrar en la casa y llevarse los artículos que estimen. Otras veces, lo hacen desde una ventana de la planta baja con el mismo sistema.

Por lo que respecta a las dos viviendas que fueron robadas la madrugada del viernes, una de ellas habitada pero cuyo dueño suele pasar noches fuera del pueblo, y la otra deshabitada todavía no se sabe qué se han llevado, no han hecho inventario los propietarios. Eso sí, "dejan todo tirado por el suelo y hecho un desastre".