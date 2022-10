El ayuno intermitente lleva años entre los términos más buscado en Google en lo que respecta a tendencias alimenticias y lo entiendo perfectamente ya que choca mucho con la idea que llevan años vendiéndonos de que hay que comer cada tres horas. El ayuno es un modelo de alimentación que consiste en concentrar las ingestas de comida en una franja horaria reducida del día, dejando una ventana de horas determinadas sin comer. Es decir, no se centra tanto en lo que comemos, sino en cuándo lo comemos.

El ayuno en la Historia

A pesar de que pueda parecer algo novedoso, los ayunos han estado presentes desde nuestros orígenes. Cuando el hombre tenía esa necesidad de buscar su alimento, se producían de forma natural periodos de ayuno en las épocas de escasez.

Más adelante, algunas religiones usaron el ayuno y la abstinencia como método para alcanzar un estado espiritual. Pero, el ayuno también ha sido utilizado en la historia con fines terapéuticos y curativos: Sócrates, Platón o Hipócrates fueron algunos de los defensores más acérrimos del ayuno.

Tipos de ayunos:

• 12/12: Es el más básico y muchas personas lo hacen sin querer. Se trata de concentrar las horas de comidas en 12 horas y dejar una ventana de 12 horas para ayunar. Si cenas a las 9 de la noche y desayunas a las 9 de la mañana, lo tienes.

• 14/10: El tiempo de ayuno incrementa a 14 horas y según los expertos con ese tiempo se activa el proceso de autofagia, en el que el cuerpo se regenera y comienza a eliminar las células dañadas y todo lo que ya no sirve. Además, pasado ese tiempo el organismo comienza a usar las reservas de grasa como fuente de energía (cetosis). Puedes adelantar tu cena a las 8 de la tarde y retrasar el desayuno a las 10 de la mañana. Además, estarás adaptándote a los ritmos circadianos del cuerpo que se regulan con los patrones de luz y oscuridad.

• 16/8: Un ayuno de 16 horas. Este ayuno es uno de los más realizados porque su efecto es increíble. Puedes hacerlo utilizando las horas de la sueño, como en los dos anteriores, y dejando de comer desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Simplemente se trata de saltarnos el desayuno. Otra opción es saltarte la cena, por ejemplo, ayunar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana.

• 6/1: Un día a la semana de ayuno: Otro método muy interesante consiste en llevar una alimentación normal seis días a la semana y dejar uno de ellos para hacer un ayuno completo.

Es importante que cada persona vaya adaptando el ayuno a su ritmo de vida, a sus horarios de trabajo, de entrenamiento, de sueño… Si tienes dudas, puedes escribirme para pedir una cita para una consulta presencial en mi escuela (Calle Tres Cruces, 17. Zamora).

¿Quién puede ayunar?

Todo el mundo que goce de buena salud puede beneficiarse de esta técnica, aún así hay grupos de personas a los que les va especialmente bien. ¡Apunta!

• Personas con digestiones pesadas y lentas.

• Problemas de gases y retención de líquidos.

• Casos de sobrepeso y obesidad.

• Pacientes con diabetes tipo 2: siempre con control médico si hay medicación.

• Mujeres en la menopausia y perimenopausia: evita la tendencia a retener líquidos y ganar peso.

• Deportistas: la energía que el cuerpo dedica al proceso de digestión, es utilizada para incrementar el rendimiento físico.

Desaconsejado para:

• Niños y adolescentes en época de crecimiento.

• Personas con bajo peso.

• Embarazadas y lactantes.

• Trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, estrés, depresión o migraña.

• Casos de hipertiroidismo.

• Problemas de insuficiencia renal o hepática.

Beneficios del ayuno avalados por la ciencia:

• Reduce la inflamación y el estrés oxidativo: la inflamación está detrás de muchas dolencias y también del envejecimiento prematuro.

• Mejora el sistema inmune: El proceso de autofagia, en el que el cuerpo se regenera y comienza a eliminar las células dañadas y todo lo que ya no sirve, potencia además el sistema inmune, según muchos estudios.

• Evita el sobrepeso y la obesidad: Uno de los efectos del ayuno intermitente es que incrementa el metabolismo y mejora la quema de grasa, lo que puede ser de gran ayuda para mantenernos en un peso óptimo.

• Bajan los niveles de glucosa en sangre y la resistencia a la insulina: Este efecto beneficia especialmente a las personas con resistencia a insulina y diabetes tipo 2.

• Incrementa la longevidad: Estudios con ratas han concluido que las que ayunan presentan viven más y con mejor salud.

• Ayuda a combatir enfermedades degenerativas, como el Alzhéimer: De momento solo existen estudios con animales, pero son muy esperanzadores. Parece que el ayuno protege el cerebro, aumenta la regeneración de las células nerviosas y mejora la capacidad cognitiva.

• Activa el metabolismo y la ganancia de masa muscular, aumentando la producción de hormona del crecimiento: Hay varios estudios que han encontrado que ayunar puede aumentar de forma natural los niveles de hormona de crecimiento, la hormona clave para incrementar el metabolismo, la masa muscular y la fuerza.

¿Qué puedo tomar durante los periodos de ayuno?

Una de las preguntas más frecuentes entre los que empiezan con este estilo de vida es qué puedo tomar durante el ayuno, ¿está todo prohibido? Lo que tomemos durante la fase de ayuno no debe contener calorías (o muy pocas), no debe elevar la insulina y no deben estimular la segregación de enzimas del tracto digestivo.

Lo ideal sería limitarnos solo a beber agua en abundancia, de hecho, las bebidas son importantísimas, ya que la deshidratación es algo que debemos tener bastante controlado durante los periodos sin comida sólida. Agua, agua con gas, agua saborizada con limón, hierbabuena o jengibre y también infusiones (sin azúcar, edulcorantes ni leche) sería lo más recomendable aunque hay teorías que permiten también el café e incluso los caldos de huesos, te recomiendo que eches un vistazo a la marca Jarmino: sus caldos son ecológicos y los cuecen a fuego lento durante 20 horas para que todos los nutrientes pasen al caldo, tu solo tienes que abrir el frasco y disfrutar.

(*) Periodista, profesora de yoga y experta en Nutrición y Ayurveda (Escuela Unmani.

C/ Tres Cruces, 17,

entreplanta. www.yogaenzamora.com )

¿Cómo romper el ayuno?

¡Ojo! Porque es importantísimo lo que escoges para llevarte a la boca del ayuno. Date cuenta que el estómago está vacío, el organismo limpio y todo lo que le des, será asimilado con rapidez. ¿De qué quieres nutrirte? Lo mejor es elegir una comida que tenga proteínas de alta calidad y grasas saludables, pero que a la vez sea suave, fácil de digerir y no abrume al sistema digestivo. Ejemplos, un porridge salado, una tortilla, una crema de verduras con un toque de ghee, un bowl de frutas, avena y yogur o un zumo verde vegetal. Hay marcas como Roots Lamarca que ofrecen preparados especiales para este momento como este smoothie “Rompe Ayuno” a base de espinaca, pepino, apio, menta, jengibre, limón y aguacate. Deberías evitar romper el ayuno con azúcar tipo bollería, galletas, pan blanco, yogures y zumos azucarados, refrescos… Todo esto eleva la concentración de glucosa en la sangre y hace que el páncreas secrete insulina. Dejar a un lado también los procesados y el alcohol y evitar el exceso de fibra ya que en esta primera toma puede provocar inflamación, hinchazón abdominal e incomodidad.