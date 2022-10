El término dislexia ha ido ganando terreno en el ámbito educativo durante los últimos años. Se trata de una dificultad en la lectoescritura que afecta a una gran cantidad de niños y jóvenes. Pese a los avances en el conocimiento de esta problemática, la falta de formación del profesorado, la inexperiencia en la realización de los diagnósticos tempranos y la carencia de medios para tratar las necesidades los niños con dislexia, sigue vigente.

Por estos motivos, se celebran en Zamora las II Jornadas de Dislexia, que comenzaron durante la tarde de ayer, viernes, con las ponencias de Álvaro Periáñez Santiago, sobre “Atención a las D.E.A. en los centros escolares” y Marian Alonso García, con “Atención a la diversidad: dislexia, actividades y recursos”, tras la inauguración de las autoridades. Durante la mañana de hoy las actividades continúan con la charla de Igor Flores Fernández, “La importancia de la adaptación” y “Neuroludolexia”, de Aitor Zenarrutzabeitia Artamendi.

Marian Alonso, logopeda, trabaja en diversas asociaciones, entre ellas Disfam Zamora, y en el gabinete de Logopedia del Hospital Recoletas. Durante su ponencia, ha abordado cuestiones como la necesidad de medios públicos en los centros escolares para lograr un diagnóstico temprano en los niños, así como la falta de sensibilización sobre el tema, que impide tratar de la forma adecuada a numerosos jóvenes. En lo relativo al objetivo de su participación en las Jornadas, la logopeda manifiesta que “pretendo que entiendan la situación de los niños con dislexia, el punto en el que se centra su dificultad para la lectoescritura, algo indispensable para poder ayudarlos”. Así mismo, ha enseñado materiales con los que poder hacer un diagnóstico óptimo a niños desde los cuatro años hasta personas de edad adulta.

En lo relativo al diagnóstico, Alonso afirma que “lo habitual es que sea el centro escolar el que avisa, al observar las dificultades del niño en el aula, a veces también puede ser la familia la que se da cuenta, son los primeros que lo ven porque son cosas obvias como que el niño no lee en una edad en la que todos sus compañeros ya se han arrancado a ello”.

Una vez que se ha llegado a al conclusión de que ocurre algo que puede catalogarse como dislexia, “lo idóneo es que el equipo de orientación del centro haga una valoración y, dependiendo de las puntuaciones que se saquen en las pruebas, se haga un diagnóstico. El problema viene cuando hay un único orientador para atender a cientos de niños”. Por este motivo, algunas familias se decantan por acudir a una consulta privada, donde un profesional de la logopedia realiza el diagnóstico de forma más rápida. “Se empieza a trabajar con los niños, tanto desde casa como en los centros, donde es necesario pedir una adaptación en el aula”. Sin embargo, la poca cantidad de recursos públicos, provoca que no haya suficientes profesionales con los que atenderlos.

Las actividades a realizar dependen de la edad de los niños

Una vez recibido el diagnóstico, las actividades con las que se empiece dependerán de la edad del niño o joven a tratar. Pese a que se ha avanzado en el tema, todavía sigue habiendo un gran número de casos de jóvenes que no reciben un diagnóstico hasta encontrarse en cursos del instituto. Según Marian Alonso, “esto supone un retraso en diferentes sentidos. Por una parte, está el fracaso escolar, habitual en niños con dislexia y, por otra, se suma el pensamiento generalizado de la familia y/o profesorado de que el joven es un vago que no se esfuerza lo suficiente”. Sin embargo, independientemente de la edad, “la solución no es hacer que el niño lea más, sino trabajar las áreas cerebrales que son necesarias y asumir que hay que hacer ciertos cambios para que estos niños no se queden atrás”. Entre ellos, es preciso que se realice un replanteamiento del sistema educativo que acabe con los sistemas actuales centrados en examinar a los jóvenes a través de un folio y un bolígrafo “porque es imposible que un niño que no reconoce las letras, que no puede articular fonemas con ellos, pueda responderlo”.

Entre los casos de la logopeda, Alonso destaca el de un niños que estudiaba en Suecia, “allí no tenía ningún problema, sacaba unas notas muy altas, rara vez bajaba del notable. Sin embargo, al llegar a España y enfrentarse a un examen escrito, no pudo responder más de dos o tres preguntas, eso no es culpa de niño, es del sistema, por evaluarlo de una forma que no corresponde para el tipo de alumno”.

Los expertos abogan por invertir en nuevas tecnologías

Los expertos señalan que es necesario comprender que para tratar la dislexia hay que trabajar las áreas cerebrales afectadas. El cerebro de estas personas tiene una alteración en el área relacionada con el lenguaje que une las letras con los sonidos. Por ello, Alonso sostiene que “no tiene ningún sentido decirle a un niño que pase horas leyendo, cuando su cerebro no puede juntar letras ni darle forma a una palabra”. La logopeda apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y la realización de actividades lúdicas con las que trabajar las áreas cerebrales necesarias. Entre sus propuestas, una de ellas se centra en las funciones ejecutivas y la conciencia fonológica, con una serie de actividades en las que, por ejemplo, se le da sonido a una palabra para que el niño sea capaz de formarla. Afirma que “todavía estamos obsoletos, es necesario que se invierta en nuevas tecnologías, en programas y aplicaciones que permitan cambiar la forma en la que se vienen dando los tratamientos”. Actualmente, pueden encontrarse en el mercado una cantidad importante de programas, sobre todo de juegos interactivos, aunque a unos precios sustancialmente altos que, ante la falta de inversión pública, supone que no se tengan disponibles en instituciones como los centros escolares, “donde sería realmente positivo y daría grandes resultados”.