Montserrat Juan es la enfermera gestora de casos en la Unidad de Patología Mamaria de Zamora y percibe en su trabajo una gran incomodidad por parte de las mujeres en las zonas rurales “hay mujeres que tienen un bulto desde hace mucho tiempo, pero no lo dicen por vergüenza y miedo”. Por este motivo, ha destacado la importancia de que los familiares estén pendientes de la salud de sus mayores “es fundamental para poder llegar al diagnóstico que el entorno de estas personas se preocupe, pregunte e insista, porque se están detectando muchos casos”. De la misma forma, ha señalado la necesidad de contar con la figura de la enfermera en los centros de salud de los pueblos, “se puede hacer mucho desde el punto de vista sanitario, son estas profesionales las que preguntan a las pacientes por este tipo de cosas, incidiendo en pequeños detalles que son fundamentales para diagnosticar la enfermedad y empezar el tratamiento”. Asimismo, subraya que “9 de cada 10 pacientes que llegan a consulta ha buscado información en Google sobre el cáncer, hablamos con ellos, les desmontamos las creencias que han adquirido y resulta que la realidad no es ni el 1% de lo que han visto en Internet”. También ha incidido en la relación que se tiene entre los términos cáncer y muerte “tiene que considerarse el cáncer como una enfermedad crónica, no mortal”.